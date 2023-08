El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica solicita el apoyo de la Diputación de Castellón para poder completar los trabajos tendentes ha hallar los restos de cuatro vecinos de Moncofa --José Belloti, Manuel Arnau, Amadeo Martí y Esteban Avilés-- fusilados en 1939, que se encontrarían en una fosa común ubicada en el entorno de la estación de trenes, en un terreno ubicado en término de Nules.

Desde esta entidad hacen hincapié en que hace dos años arrancó el proceso burocrático para firmar un convenio con la institución provincial --entonces con el socialista José Martí como presidente; y con la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, como diputada de Memoria Democrática--, para que esta financiara la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas. Un convenio del que, aseguran, «no hay noticias a día de hoy».

En este sentido, cabe recordar que la actual presidenta de la Diputación, la popular Marta Bararachina, decidió suprimir el área de Memoria Histórica, al considerar que el dinero que se destinaba a ella podía destinarse a otros asuntos. Una decisión que, por tanto, podría dejar en el aire la subvención para continuar las labores para recuperar los cuerpos que, ahora mismo, se llevan a cabo con fondos propios del Grup de Recerca de la Memòria Històrica, con el fin de poder alcanzar el objetivo antes de que expire el plazo dado por el propietario de la parcela para acometer las labores.

Colaboraciones

La presidenta de la entidad, Maribel Peris, incidió, durante la rueda de prensa ofrecida para informar del ritmo de los trabajos y con asistencia de familiares de los vecinos fusilados en 1939, en que «en los últimos años todas las administraciones han dado siempre el visto bueno a todas las acciones solicitadas por el Grup de Recerca de la Memòria Històrica. Pero hoy en día el equipo de gobierno de la Diputación nos ha llegado a decir que para estos trabajos se ha dado mucho dinero, y eso no es verdad».

Y añade: «Este tipo de afirmaciones nos han puesto en alerta y a vista de todos está que hoy en día no sabemos nada de la firma del convenio y estamos en una situación de fragilidad. Pero también queremos transmitir a la sociedad civil que lo que hay enterrado aquí son personas, no son restos arqueológicos, por lo que no puede decirse nunca que este tipo de proyectos de exhumaciones son un malgasto».