-¿Cuáles han sido sus primeras acciones como primer edil?

-La primera de las decisiones fue empezar con la limpieza del propio ayuntamiento, del edificio consistorial, además de restablecer la cordialidad y buen hacer del equipo de gobierno con los trabajadores municipales. Simultáneamente, y en aras de garantizar que no se produzcan inundaciones en el municipio las próximas lluvias, hemos acometido una limpieza general de imbornales, ya que estaban en una situación crítica de obstrucciones.

-¿Cuáles son las obras o servicios que siguen siendo necesarios en les Alqueries y que todavía no se han hecho efectivos?

-La Casa de la Cultura es la gran obra por desarrollar, finalizar y poner a disposición de los vecinos y asociaciones para su uso y disfrute. Además, finalizar la Casa de la Cultura es acabar con un edificio que, a día de hoy, degrada la imagen del pueblo por su situación. Es la obra a acabar por excelencia. La adecuación de las plazas en las que se realizan los actos taurinos, también son de necesaria actuación. También garantizar la seguridad en el tránsito de vehículos y peatones en la calle la Rosa y mejorar los caminos rurales y el firme del núcleo urbano.

-¿Cómo se va a afrontar este megaproyecto de la Casa de Cultura, estancado desde hace décadas?

-Ese va a ser el caballo de batalla en esta legislatura y trabajaremos intensamente para que en estos cuatro años de la nueva legislatura esté por fin acabada y a disposición de los vecinos del municipio.

-¿Cuál es o será su nivel de exigencia a la Diputación o la Generalitat, ahora en manos de su partido, para que se ejecuten los proyectos que dependan de ellos?

-Es de obligado cumplimiento, y responsabilidad por mi parte, que todas las relaciones que el Ayuntamiento que presido tenga con administraciones tan importantes como la Diputación de Castellón y la Generalitat sean correctas y cordiales. Además, y dada mi forma de ser, intentaré que sean muy próximas, ya que eso garantiza la eficiencia y la eficacia. Con todo, la exigencia será máxima en el desarrollo del cargo y de todo lo que se vaya a ejecutar, pues para eso nos presentamos, para hacer las cosas de otra manera y bien.

-¿Cuáles son los planes para el emblemático edificio del Replà?

-El Replà es uno de los edificios más emblemáticos de nuestro pueblo, además de ser el corazón fundacional del mismo. Es una verdadera lástima que se haya dejado perder por desidia política. El plan es acometer su restauración en la medida de lo posible. Ya se licitó una obra para garantizar su consolidación, pero siempre en aras de que se pueda convertir en un edificio de utilidad pública.

-¿Cuáles son la necesidades más urgentes de les Alqueries?

-Es urgente solucionar los problemas de inundaciones de la zonas limítrofes a las vías del tren. Además nuestro pueblo tiene un problema desde hace años, que no se le ha dado importancia, y es el tema del agua. Ahora mismo, nos abastecemos del agua sobrante de Burriana, en el marco del Consorcio de Aguas de la Plana, y no podemos completarlo con la extracción de agua de pozos del municipio por el exceso de nitratos. Y también necesitamos ayuda para adecuar zonas del pueblo que son muy costosas para sufragarlas el consistorio de manera unilateral.

-Entre los compromisos de los populares en les Alqueries estaba la reversión de la recogida de residuos puerta a puerta ¿Mantiene ese compromiso inicial?

-Sí, por supuesto. El compromiso se mantiene, más aun si cabe ahora, que se están registrando todas las incidencias, que hasta ahora se tapaban, y que van en aumento. Es un disparate de sistema por las formas de la implantación y de la manera de prestar el servicio. Está siendo un quebradero de cabeza por las altas temperaturas y la basura orgánica, además de la tremenda proliferación de ratas por todo el núcleo urbano.

En primera persona

Me considero una persona servicial y alegre, amante de mi pueblo, disfruto de la agricultura, la apicultura, la caza, los toros y el folclore, es decir, con muchas de las ramas culturales de nuestro municipio. El ir a trabajar al huerto o a los toros, me hacn desconectar del bullicio del día a día. Y mis aficiones van íntegramente ligadas a les Alqueries y la naturaleza. En la rama musical, siempre me ha gustado la música en directo, y a la hora de practicarla (de oído) he tenido preferencia sobre la música tradicional, como les albaes, danzas y jotas valencianas, también de las jotas aragonesas y las navarras, aunque hace años que me retiré de los escenarios... (sonríe). Estoy involucrado en diversas asociaciones de nuestro municipio. Soy brigadista forestal voluntario desde hace más de 10 años, e intento ayudar a quien me solicita apoyo o consejo. Además, me gustan las cosas bien hechas, un aspecto este en el que soy muy estricto porque me baso más en la búsqueda de lo pragmático y la consistencia que de la belleza.