Las citas gastronómicas regresan a la ciudad. La muestra de pinchos y tapas celebrada este jueves en el Magatzem de la Mar supuso el pistoletazo de salida a las jornadas gastronómicas que Benicarló dedica al pulpo y al pescado de lonja desde hoy y hasta el próximo 1 de noviembre. Si la alcachofa es la reina indiscutible de la gastronomía benicarlanda, el pulpo a caduf acaricia el trono estos días, con propuestas para acercar las bondades de este preciado producto del mar, así como del pescado de lonja, a vecinos y visitantes.

El evento dio comienzo a las 19.00 horas y permitió a la ciudadanía descubrir las propuestas gastronómicas antes del comienzo de las jornadas. El precio de cada tapa era de 3 euros por ración y el de la bebida de 1,5 euros.

Siguiendo con una de las novedades implantadas durante el periodo de restricciones por el covid-19, las tapas podían consumirse en el recinto, pero también existía la modalidad take away.

Las jornadas del pulpo a caduf y pescado de lonja son ya un evento consolidado dentro de la agenda gastronómica de Benicarló, que este año reúne a 24 bares y restaurantes en los que se podrá degustar el producto de tres formas diferentes. Los comensales pueden elegir las tapas a un precio de 6 euros, los menús de cuatro pinchos a 18 euros; o los menús degustación a un precio libre fijado por cada restaurante.

Los establecimientos participantes en esta 15ª edición son Barrafina, Brasil, Cor de Carxofa, Casa Golo, Can Cristina, Dolce Vita, Frexes, Hogar del Pescador, La Antigua, La Fábrica, La Mar de Bo, Levante, Mar Blava by Vericat, Mare Meua, Montaditos Can Bolo, Neptuno, Nou Goya, Nou Panamá, Pepi, Pulpería Lucense, Rex tapas y vinos, Sant Gregori, San Rafael y Tato’s gastrobar.