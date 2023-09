Moncofa denuncia la muerte de centenares de peces en la desembocadura del río Belcaire, junto a la pasarela, como avanzó Mediterraneo este miércoles en un vídeo publicado en la edición digital. En la zona se acumulan ejemplares sin vida de lubinas, carpas, llisas e, incluso, algún pato, a la vista de quienes transitan por esta zona.

El alcalde, Wences Alós, señala que «desde el primer momento que fuimos conocedores de la presencia de peces muertos, a través del 112 nos pusimos en contacto con la Generalitat valenciana, concretamente con el área de recuperación y con el Seprona».

Explicaciones

«Al detectarse alto nivel de salinidad en el agua, pusimos todos los medios para abrir la zanja de salida de agua de la desembocadura hacia el mar. No se pudo hacer antes, porque el temporal marítimo impedía dichos trabajos. Y lo que ha provocado la muerte de los peces ha sido la entrada del agua del mar a un espacio donde habitualmente el agua es dulce», argumenta Alós

Otro de los puntos clave que ha provocado esta muerte masiva de peces es que por el cauce del río Belcaire no baja nada de agua. La sequía propicia que el agua que la planta depuradora de la localidad no desembalsa al cauce y al vaso de la desembocadura no renueve el agua existente. Y al no ser posible una renovación hídrica se mantiene el nivel de salinidad.

Desde el Ayuntamiento manifiestan que «diariamente» se lleva a cabo la retirada de los peces muertos. «Es una desgracia que haya pasado, pero se ha actuado en la mayor celeridad. No se ha podido evitar. Se descarta que la muerte se haya producido por ningún tipo de vertido», asegura el primer edil, y añade que «esta elevada mortalidad, por desgracia, se repite cada varios años y es por falta de caudal de agua dulce».

Por su parte, Noelia Peirats, portavoz de Compromís, reprocha que «existe mucha falta de transparencia del equipo de gobierno hacia la oposición y, como no informan de nada, aparecen las malas interpretaciones de lo sucedido. Esta situación era evitable si se hubiera abierto antes la vía que comunica el agua de la desembocadura con el mar».