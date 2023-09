El pleno del Ayuntamiento de Almassora ha aprobado este lunes, con los únicos votos a favor del equipo de gobierno (PP-Vox), una modificación de crédito por importe de 422.059,82 euros para hacer frente a gastos pendientes para poder concluir el ejercicio, así como a mejoras en las dotaciones de la Policía Local y pequeñas actuaciones para prevenir inundaciones cuando llueve en varios puntos conflictivos de la localidad.

Así, una partida irá destinada a renovar el vestuario de la Policía Local, adquirir nuevas emisoras, dos motos eléctricas y un vehículo híbrido. También se contemplan recursos para la limpieza de la playa en caso de episodios de lluvias torrenciales y la renovación de ordenadores para actualizar en el plazo de tres años un centenar de dispositivos.

En cuanto a las obras para evitar inundaciones en el término municipal, tras un episodio fuerte de lluvias, se contempla una actuación en las calles Castañeda y Virgen del Rocío con el objetivo de paliar los problemas que se registran tras la intervención integral llevada a cabo en el barrio de Corell.

Otra de las actuaciones contempla una modificación urbanística en la calle Pont de Salvà para garantizar la evacuación de aguas pluviales por superficie. “Se trata de pequeñas obras que son muy necesarias para resolver un problema que afecta a los vecinos cuando llueve y que nos han trasladado. Así que queremos darles una respuesta eficaz”, ha señalado la alcaldesa, María Tormo. Se trata de proyectos que se ejecutarán antes de concluir el año.

La modificación del presupuesto aprobada, que cuenta con el informe favorable de Intervención, no genera déficit en temas de estabilidad presupuestaria. Además, los gastos por los que se pretende dotar de crédito son específicos y determinados y no estaban previstos en las cuentas iniciales. De igual modo, no pueden demorarse hasta el próximo ejercicio.

Festivos locales

Durante el pleno ordinario de este mes de septiembre también se han aprobado los festivos locales del 2024. Serán los días 8 de abril, día de Sant Vicent, y el 22 de mayo, festividad de la patrona Santa Quitèria.