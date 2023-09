El Ayuntamiento de Vinaròs tiene concedidos casi 5,3 millones en diversos proyectos presentados para los Next Generation, mientras que de las cuatro grandes aspiraciones del Edusi (Pasarela del Cervol, Centro Social, Vía litoral y Centro de Interpretación Turística) solo podrán ser ejecutadas en plazo (antes del 31 de diciembre) la pasarela de Cervol y el centro de inspiración turística.

Por ello, el consistorio ha presentado una modificación de intereses para no perder la subvención concedida para el Centro Social y la Vía Litoral, (valorada en total en unos 2,6 millones) incluyendo en su sustitución otros proyectos ya ejecutados en el municipio.

Concedidas el 73% de ayudas

Así lo manifestó ayer la concejala del área, Carmen Morellà, quien explicó que de todas las subvenciones europeas a las que Vinaròs ha optado en los últimos dos años tan solo se le han denegado tres. «Se nos han concedido el 73% de las subvenciones a las que hemos optado a los Next Generation, que implicará una inversión para Vinaròs de 5.261.000 euros», dijo.

Sin embargo, ni el Centro Social ni la Vía Litoral podrán ser una realidad al no haberse aún ni iniciado. Al respecto, Morellà explicó que los motivos respecto al segundo plan, «es que a día de hoy, presentado el anteproyecto al Ministerio, no hemos recibido aún respuesta y no hemos podido continuar con los trámites».

En cuanto al Centro Social, indicó que se elaboró un primer proyecto, pero estalló la guerra de Ucrania y vino la inflación de precios, por lo que se tuvo que realizar un segundo proceso actualizado y, tras presentarlo a la Generalitat, «tampoco hay respuesta de la administración autonómica».

“El motivo de que estos proyectos no hayan podido ser ejecutados no ha dependido de la gestión del Ayuntamiento de Vinaròs, sino de otras administraciones”, indicó Morellà.

Otros proyectos

Por ello, Morellà explicó que se decidió estudiar «un Plan B» para no perder los fondos europeos concedidos para estas dos grandes actuaciones. En este sentido, se ha realizado una modificación de los intereses, incluyendo otros proyectos ya realizados. «Hemos presentado una solicitud al Edusi, presentando varias actuaciones que están ejecutadas, como asfaltado de caminos rurales, asfalto en vía urbana, remodelación de calles y otros tipos de trabajos ya realizados que se nos permite incluirlos», explicó la edila.