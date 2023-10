El Partit de Vinaròs Independent (PVI) ha dejado claro en el pleno ordinario de septiembre que no va a propiciar una moción de censura contra el equipo de gobierno del PSPV-PSOE y Compromís, que con 10 ediles está en minoría. El partido independiente ha dado oxígeno al gobierno local al abstenerse en varias e importantes modificaciones presupuestarias que han permitido su aprobación. Entre ellas, una para pagar convenios y subvenciones destinadas a entidades locales (Proda, Esmuvi, La Alianza, la COC y El Cau) por un importe de 93.900 euros, otra de más de un millón de euros para incrementar diversas partidas ya existentes y una tercera de más de 70.000 euros destinada al pago de facturas para festejos de verano.

El PVI se ha abstenido “por responsabilidad”, según ha dicho su portavoz Maria Dolores Miralles, no sin antes denunciar que estas modificaciones “no serían necesarias si se hubiera presentado el presupuesto municipal del 2023”, que no ha sido llevado a pleno. El PP y Vox han votado en contra en todas ellas enfatizando en que el equipo de gobierno no ha presentado las cuentas de este año. El portavoz del PP, Juan Amat, ha dicho que no había excusas para no haber llevado a pleno las cuentas de este año y que “no vamos a tapar las vergüenzas a este equipo de gobierno”.

Un punto en el que toda la oposición ha votado en contra y no ha sido aprobado, ha sido una modificación presupuestaria de más de 69.000 euros para pagar facturas por servicios realizados en fiestas que no tenían consignación presupuestaria. PP, PVI y Vox han señalado que, según advierten los propios informes técnicos en sus informes de reparo, hay un fraccionamiento de contrato.

Cruce de declaraciones PP-PVI

Durante el pleno han llamado la atención las constantes alusiones del portavoz del PP, Juan Amat, a la portavoz del PVI, Maria Dolores Miralles, para formalizar una moción de censura al equipo de gobierno. Miralles ha querido zanjar estas alusiones de Amat señalando: “Usted casi nos está exigiendo hacer un cambio de gobierno, y quiero que le quede claro que nosotros queríamos en su momento un cambio, pero ese momento pasó en junio, es pasado".

"Apostamos en su momento decididamente por un cambio, y quisimos hacerlo junto al PP, partido al que agradezco su apoyo como candidata. Pero no fue posible porque Vox no dio apoyo a este cambio. A día de hoy el PP debe entender y respetar que tenemos libertad para poder seguir nuestro camino sin presiones. Somos independientes y nuestra obligación ahora es que se apruebe un presupuesto municipal para el 2024 cuanto antes. Por ello me sentaré con el equipo de gobierno para que nuestras peticiones puedan ser incluidas en estas cuentas”, ha continuado Miralles.

"Invitamos a hacer una moción de censura"

Amat ha respondido a Miralles: “Seguimos invitando al PVI a poner fin al principal problema que tiene este municipio, que es un gobierno sin crédito. Invitamos a hacer una moción de censura, no por capricho, sino porque hay motivos suficientes para hacerlo. Los vinarocenses votaron cambio, y ahora pedimos coherencia. Creemos y confiamos en el PVI, pero tiempo que pasa es tiempo perdido y, por lo tanto, oportunidades perdidas para Vinaròs”