Sin duda, la casa más peculiar de l’Alcora es la de Pedro Gonell, que se ha convertido en una auténtica casa-museo. Comenzó con cerámica de reciclaje y, hoy en día, es todo un referente en la capital de l’Alcalatén.

Comenzó recogiendo piezas que reciclaba, desechos, azulejos artísticos rotos o cosas que mucha gente tiraba, y ahora son ceramistas relevantes, empresarios y asociaciones los que le proporcionan azulejos artísticos y obras cerámicas para que luzcan en su casa, movidos por el interés y la ilusión que han visto en Gonell para que la fachada e interior de la vivienda alberguen lo mas representativo de l’Alcora. En consecuencia, el inmueble se ha convertido en un símbolo de la capital de l’Alcalatén.

Prueba de su atractivo es una anécdota relacionada con la Feria de Antigüedades y el Coleccionismo. Esta cita se lleva a cabo en la calle Camino Norte, donde se encuentra una de las puertas de la casa, y en cada edición del evento cultural la vivienda se convierte en la estrella, llegando a despertar más interés entre el público que las propias paradas.

En el inmueble de Gonell es posible contemplar, en soporte cerámico, representaciones de las principales fiestas y tradiciones de l’Alcora (Rotllo, la Dobla, el Cristo, el parany, los toros, la Rompida de la Hora, etc); los deportes (fútbol, baloncesto, fútbol sala, montañismo, taekwondo, ciclismo, kung-fu, campeonatos de peñas...); y también de la sociedad (inauguraciones de restaurantes de toda la vida y personajes populares, etc).

El abanico de elementos representativos no para de crecer y, actualmente, este coleccionista cerámico prepara una nueva serie protagonizada por la gastronomía local, en la que no faltarán el prim de Sant Antoni, les figues albardaes, la tapa de caracoles, el barral de moscatel, els gingols, la cerveza artesanal Montmirà, etc.

Asimismo, cobran relevancia en la fachada a monumentos alcorinos como el castillo de l’Alcalatén, la Recua Arriera, las ermitas (Calvari, Sant Cristòfol, Sant Vicent y El Salvador) y tampoco se ha olvidado de los pueblos y lugares de la comarca, como el Mas de la Costa de Llucena. Mención especial merecen los azulejos dedicados a personajes populares de l’Alcora, así como su homenaje a los deportistas con diversidad funcional y gente con espíritu de superación. La fortuna también tiene su espacio en esta particular colección, materializada en una piedra de los deseos, para quienes quieran tentar a la suerte frotando algún décimo o quiniela. La puerta principal de la casa está en la calle Conde de Aranda, el precursor que puso l’Alcora en el mapa universal de la cerámica, y el azulejo indicativo en el que figura el nombre del vial parece que sea uno mas de los que ha ido colocando Gonell.

Próximos retos

En los últimos tiempos, Pedro ha dado un paso más en su singular proyecto y ha comenzado a convertir las habitaciones en estancias temáticas. Ya ha terminado la dedicada al Conde de Aranda y su intención es dedicar una a cada provincia de la Comunitat Valenciana y otra a las antiguas azulejeras de la historia alcorina. Según explica Gonell, todavía le falta mucho por hacer, puesto que su objetivo es continuar sumando atractivos y que la casa pase a formar parte de los lugares de obligada visita incluidos en la Ruta de los Murales o en el Patrimonio Cerámico.