Los socios de Cítrics de Nules ya pueden vender sus naranjas por libre

Los socios de Cítrics de Nules, ahora sí, son libres para vender su producción. En concreto, lo son desde este martes, cuando la asamblea de la cooperativa ratificó el acuerdo adoptado por el consejo rector el 22 de septiembre. La condición que les imponen es que tienen «la obligación de comunicarlo» a la entidad.

Los aún responsables de la empresa, acompañados por el administrador concursal y el abogado de la cooperativa, resolvieron las dudas principales que desde hace semanas inquietaban a los socios. Entre ellas, la confirmación de que van a ceder la titularidad del seguro para que los afectados por las granizadas de septiembre puedan cobrar directamente las indemnizaciones que se concedan. Para que así sea, cada propietario deberá pagar la prima que le corresponda por sus parcelas. Fue una decisión de última hora, se tomó justo antes de la asamblea.

Dudas resueltas

En la reunión se trataron y confirmaron cada uno de los puntos que ha venido avanzando Mediterráneo desde que se aprobara el inicio del proceso concursal. Además de lo ya expuesto, les constataron que a los socios se les considera como acreedores, a cuenta de la parte de la liquidación de la pasada campaña que está pendiente de abonar. El detalle de esa cantidad se les comunicará a cada uno a través de una carta que recibirán a partir de la semana que viene, en la que se les trasladará la confirmación de todos los acuerdos adoptados.

Lo que nadie les puede acreditar, hoy por hoy, es que vayan a cobrar esas cantidades. Todo dependerá de las conclusiones de la investigación que está realizando el administrador concursal, José Machado Plazas, desde hace poco más de dos semanas y que podría tardar varios meses en completarse. El responsable de ese análisis afirmó en la asamblea que los socios tendrán información detallada sobre las causas que han llevado a la cooperativa a esta crítica situación y cómo va a resolverse.

Machado Plazas avanzó que «de momento, no he detectado nada que no apunte a una falta de financiación», aunque también precisó que «en dos semanas, no pueden identificarse las irregularidades que pudieran haberse cometido», e hizo público su compromiso profesional, avalado por su experiencia, de «hacer una valoración sin condicionantes ni premisas previas porque no tengo las manos ligadas», una respuesta que dio a quienes exigieron depurar responsabilidades.

Mediar o quedarse el dinero

Uno de los instantes más tensos se produjo cuando se habló de los propietarios que no puedan o no quieran vender por su cuenta la fruta. Como ya adelantó este periódico, deben informar a la cooperativa para que pueda dar salida a esos cítricos a través de terceros, aunque este martes se concretó que la intención es «mediar» para encontrarles comprador. En el caso de que sea la cooperativa la que venda, les advirtieron de que «pueden tener dificultad» para cobrar, razón por la que les insistieron en que cada uno se haga cargo de la venta de forma directa.

En cuanto a las decisiones que se han tomado las últimas semanas, tanto el administrador concursal como el gerente de Cítrics de Nules incidieron en que «la prioridad» desde la declaración del proceso concursal ha sido garantizar que ni los socios ni los trabajadores se vean perjudicados en ningún sentido por la situación.

Queda mucho camino por recorrer y las vinculaciones de los socios estarán vigentes hasta el final. Como se remarcó este martes, «es imposible» solicitar la baja hasta que un juez no lo determine.