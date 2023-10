Partió de Vinaròs hace cinco meses, renunciando a la estabilidad de un trabajo en Barcelona para cumplir un sueño. El vinarocense Dani Torres ha viajado en bicicleta y en solitario durante más de 8.000 kilómetros. Ha llegado a Nordkapp (Noruega) pasando por multitud de países, paisajes y gente que le han dejado una huella ya imborrable. También por dificultades y miedos que ha podido superar siendo lo suficientemente hábil para ser positivo en los peores momentos.

Cinco meses de viaje, de los cuales han sido 91 días de ruta para llegar hasta Nordkapp y 12 días pedaleando para volver a Rovaniemi, la Laponia finlandesa, donde se encuentra ahora.

Dani asegura que de este viaje “el destino no ha sido lo más importante, sino todo el recorrido” y que hacía mucho tiempo que pensaba en realizarlo, “pero disponer del tiempo y unos ahorros es siempre lo más complicado, y tienes que estar dispuesto a renunciar a cosas, a salir de la zona de confort”.

Llevaba 6 años viviendo en Barcelona, “unos años muy intensos, pero sin tener claro donde me veía a largo plazo”. Los últimos años trabajando en proyectos de envejecimiento activo de Cruz Roja Barcelona, “muy contento, pero con necesidades de repensar algunas cosas”.

Primer objetivo: llegar a Berlín

Señala que cuando comunicó a su familia y amigos que lo dejaba todo para emprender este viaje “quien me conoce no se sorprendió tanto”. Preparó el viaje adquiriendo una bicicleta MTB básica reacondicionada, a la que le hizo unos ajustes. Un GPS, la tarjeta sanitaria europea, tienda de campaña, saco, algo de ropa, camping gas, unas herramientas y poco más. Su primer objetivo era poder llegar a Berlín, “y una vez allí si me sentía con fuerzas, seguiría hasta Nordkapp”. Lo hizo por la ruta este, a través de Polonia, Lituania, Estonia, Finlandia y Noruega.

“Viajar así supone un reto. Es una distancia muy larga y evidentemente en algún momento sabes que sufrirás. Tenía ganas de vivir una experiencia potente. Y también es una cuestión de principios. No solo por todo lo bonito que es viajar en bicicleta, sino también porque pienso que hace falta un cambio de paradigma. Viajar se ha globalizado y a menudo lo asociamos a coger un avión e ir a pasar unos pocos días a cualquier destino, se ha convertido en una cosa demasiado rápida y superficial a veces. Básicamente un poco como el mundo en que vivimos. No sabemos cuánto de tiempo nos queda para disfrutar de estos privilegios del primer mundo, para viajar así. Yo también lo he hecho, pero definitivamente, las mejores experiencias viajeras, las mejores historias y aventuras las he tenido viajando de otro modo”, explica.

Le robaron la bici en Plzen

El mayor problema que tuvo fue el robo de su bicicleta en la República Checa. “Fue en Plzen. Me quedé el fin de semana para descansar, visitar la cervecera sin prisa, ver la final de la Champions League, etc y desafortunadamente la última noche alguien se llevó mi bicicleta. Por suerte, tenía el equipaje dentro de la tienda de campaña y no se llevaron nada más”, explica.

Por instantes se sintió frustrado y sin saber qué hacer. “Pero enseguida lo intenté enfocar de la forma más positiva posible y enseguida me posé a buscar soluciones”, explica. Por suerte, a través de una chica que conoció el verano pasado haciendo una travesía por los Pirineos, conoció a un hombre en Praga que le quiso ayudar, regalándole una bicicleta vieja. "Quedamos, bebimos unas cervezas y me dio la bicicleta, que obviamente necesitaba una posta a punto”, explica. "Quedó demostrado que la bicicleta tiene una dimensión social y es capaz de sacar el lado más luminoso de la gente”, explica.

Sin empaste y con infección de garganta

También ha tenido algunos problemas de salud. A mitad del viaje se le saltó un empaste y tuvo que ir al dentista en Berlín y en Polonia sufrió una infección de garganta que no le dejaba comer bien y tuvo que ir al médico, que le recetó antibiótico. “Era muy frustrante estar muerto de hambre y no poder disfrutar de comer. Durante el viaje he comido como un animal pero aun así he perdido más de 5 kg”, señala.

Destaca que al principio acampar solo en el bosque o pasar la noche en lugares inhóspitos a solas puede dar respeto, pero que uno se acostumbra. “Son cosas irracionales que acabas controlando. Si he tenido miedo de algo real durante el viaje ha sido de los coches, especialmente a los lugares donde la gente no respeta las bicicletas”, apunta.

Una experiencia vital

En cuanto a la experiencia, destaca que se ha enriquecido mucho de todos los lugares por los que ha pasado y la gente con la que ha compartido momentos únicos. “Creo que cuando alguien tiene alguna acción bonita por ti, te hace mejor persona y más humilde. También he superado el que parecía un gran reto, me he sentido muy autosuficiente. Creo que todos somos capaces de muchas cosas, la verdadera dificultad es romper las barreras mentales. Lo más bonito de viajar así es que nunca te sientes solo, siempre hay alguien dispuesto a compartir algo contigo, un paisaje que disfrutar, algún pequeño problema a solucionar o un nuevo contexto para descubrir. A veces también te abstraes en pensamientos profundos y el tiempo pasa a una velocidad diferente”.

La vuelta a Vinaròs no parece cercana y su futuro podría estar en algún país nórdico. Ahora, en Rovaniemi (Finlandia) Dani se quedará para experimentar el invierno Ártico. “Ahora mismo solo quiero disfrutar del momento. Después ya veremos si vuelvo en bicicleta por el oeste o con un reno”, concluye.