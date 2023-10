Salir al monte de Castellón a disfrutar del aire libre, equipado con cesta y navaja para recolectar setas, es una gratificante experiencia.

Si te decides, no te puede faltar la guía interactiva de la Asociación Micológica de Castellón (Asmicas). Un equipo de nueve personas (Cándido Sos, Félix Aparisi, Miguel Pitarque, Mavi José, Quique Lapeña, Abel Drago, Jorge J. Martín, Carlos Llop y Andrés García), con la inestimable colaboración de otros asociados y micólogos de prestigio de toda la geografía española, son los impulsores de esta iniciativa.

Las mejores zonas

«Es un catálogo interactivo que permite consultar las especies de cada población. Además, se ha creado un herbario y, aprovechando la plataforma on line de Natusfera (https://natusfera.gbif.es/projects/asmicas-asociacion-micologica-de-castellon), ofrecemos una herramienta de consulta de las geolocalizaciones genéricas (mapeo por zonas --por ejemplo, Penyagolosa, Els Ports, Desert de les Palmes, la Serra d’Espadà, pinares y parques de zonas urbanas, etc--), no puntos exactos de las especies», puntualiza Cándido Sos, presidente de la Asociación Micológica de Castellón (Asmicas).

¿Cuántas variedades pueden existir en tierras castellonenses?

Hay hasta unas 1.000 especies distintas, detalla Sos. «Podemos sentirnos afortunados en cuanto al nivel de diversidad micológica en la provincia. Disfrutamos de especies de suelos ácidos y básicos; y de las propias de hábitats eurosiberianos o de termófilas o dunares. Castellón, si la climatología acompaña, es un verdadero paraíso para los amantes de la micología», cuenta.

Especies frecuentes en la provincia que cuesta hallar en el resto de España son la Ramaria cedretorum, una bonita seta coral, de color liláceo; y, algo menos, de la inusual Gomphus crassipes --en forma de maza liliácea en el himenio y carne al corte--. Un mandamiento a la hora de salir a buscar setas comestibles es, sin duda, tener claras aquellas que no lo son. «En Castellón podemos encontrar especies potencialmente tóxicas, como la amanita phalloides, la amanita phantherina o la amanita muscaria...», añade el presidente de Asmicas.