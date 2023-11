La Vall d'Uixó atrae a grandes empresas para implantarse en el polígono Belcaire C

Uno de ellos es el desarrollo industrial, que pasa por culminar el puente, que conectará las áreas empresariales de Belcaire y Mezquita. «Después, quedará la parte importante que es el desarrollo del polígono Belcaire C para urbanizar una zona con 700.000 metros cuadrados. De hecho, ya han venido empresas a preguntarme sobre la disponibilidad de suelo y he tenido reuniones con tres compañías de tamaño considerable al respecto», como comentó la munícipe.

Para hacer posible este objetivo clave del Ayuntamiento a nivel industrial, la primera edila ha pedido una reunión con la nueva consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, «porque estamos pendiente del permiso autonómico».

«Queremos saber como están los informes de la Generalitat para poder llevar la aprobación definitiva al pleno. Esperamos que la Conselleria tenga agilidad y prisa para activar el plan, del que vamos de la mano de Blumaq y empresarios. Es una cuestión de interés general, tras los avances en Sagunt y Almenara. Se está formando una zona de gran interés económico y la Vall quiere levantar la mano y no perder la oportunidad tras lo trabajado los últimos cuatro años», subrayó Baños.

Otro de los temas relevantes para la localidad que remarcó la alcaldesa es la gestión de la residencia Hogar Sagrada Familia de la tercera edad. «Debe ser asumida por la Generalitat, porque nos supone un gasto de casi 1,5 millones, que es mucho para un Ayuntamiento. Tuvimos una reunión y se comprometieron a que nos puedan compensar el dinero que supone este centro que, a 31 de diciembre del 2024, debe estar gestionada por ley por el Consell. Esperamos que se den pasos para el traspaso de poderes, pero el nuevo gobierno todavía no nos ha dicho nada. Habrá que ver su predisposición», explicó.

Por otra parte, la primera edila puso en valor el plan Edificant y las actuaciones ejecutadas en la Vall. Al respecto, pide su continuidad: «No deberían tocarlo, es algo que funciona y va rodado». Entre las construcciones de colegios, destacó una de las actuales, la del Rosario Pérez, e informó de que «se están acabando de montar los barracones, tenemos que planificar el traslado en coordinación con el centro, que esperamos que sea durante las vacaciones de Navidad. Llevamos 30 años de lucha conjunta y reivindicando esta nueva escuela. La reconstrucción está cerca y la realizará Civicons».

«Me asustan posiciones como lo ocurrido en la biblioteca de Burriana»

Tania Baños hizo un repaso a temas desde la óptica de la oposición que ha asumido el PSPV en la Diputación y en la Generalitat. «Me asustan posicionamientos como lo que ha pasado en la biblioteca de Burriana --con pacto PP y Vox--, con la polémica de las revistas en valenciano o los libros que muestran distintos tipos de familias. El retroceso en este sentido es algo terrible. La sociedad española está mucho más avanzada que lo que quiere marcar la ultraderecha gobernando con la derecha», reprochó.

También opinó sobre la polémica con la memoria histórica en la Diputación, área que gestionó la pasada legislatura: «Es una falta de sensibilidad no apoyarlo. En Moncofa se han encontrado cuerpos, gracias a unos trabajos que financiamos el anterior gobierno. La institución provincial no renueva la ayuda con la asociación que los realiza y el Ayuntamiento va a colaborar. Un edil de allí del PP es diputado. No hay nada peor en política que la falta de coherencia. Nosotros seguiremos defendiendo la memoria histórica».