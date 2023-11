El Ayuntamiento de Benicàssim ultima la confección de los presupuestos municipales del 2024, que rondarán los 30 millones de euros y pasarán a aprobarse en el actual curso contable.

La alcaldesa, Susana Marqués, destaca que «va a ser el año de la mejora sustancial de los grandes contratos de la ciudad, como la gestión del agua, residuos y limpieza». «Son de gran envergadura e importancia para cualquier ciudad. Además, en Benicàssim deberán no solo contemplar las necesidades actuales, sino las de los próximos años, pues el municipio en la última década ha experimentado un crecimiento de actividad que le convierten en lugar de moda, lo que conlleva tener que disponer de mayores servicios», tal como remarca la munícipe.

Por otro lado, la primera edila, señala que las cuentas del próximo año «son la consecución del proyecto que llevamos a cabo desde hace 11 años, en el que la mejora de calidad de vida cotidiana de los benicenses es el mayor de nuestros objetivos. Planteamos una ciudad cada vez más amable, accesible e inclusiva, con esa esencia especial para vivir todo el año que solo tiene Benicàssim».

Será un presupuesto «real, útil y riguroso», puntualiza, «pero, lo más importante, es que son unas cuentas equilibradas, en las que vamos a priorizar la mejora de los servicios y el incremento de las inversiones para seguir generando oportunidades y mejorando la calidad de vida cotidiana de nuestros vecinos», añade Marqués.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Arturo Martí, sostiene que «el rigor, la credibilidad y el cumplimiento del equilibrio presupuestario son las tres guías para la elaboración del cálculo económico que regirá la gestión de los servicios municipales el próximo año, cuyo epicentro de nuestras políticas seguirá siendo las personas, pues nuestro objetivo es llegar hasta donde haga falta para que nadie se quede atrás».

Propuestas vecinales

Los vecinos han participado de forma activa en la elaboración de las cuentas con sus propuestas a través de la campaña municipal de los Presupuestos Participativos 2024, aportando un total de 171 sugerencias en esta novena edición de la iniciativa, que se están estudiando.

Cabe recordar que el actual presupuesto está prorrogado del 2021, cuando ascendió a 28,4 millones. El pasado año no se aprobaron las cuentas, tras quedarse el PP en minoríay no llegar con un acuerdo con la oposición. Ahora, con mayoría absoluta, los populares ya no tienen ataduras.