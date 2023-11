Convierten el solar de una antigua azulejera en un circuito ilegal de coches en Nules

El solar que ocupaba una antigua empresa cerámica de Nules, ubicado en la salida del municipio por la antigua travesía de la N-340, se ha convertido «desde hace muchos meses» en un circuito ilegal para coches. Así lo han denunciado vecinos a Mediterráneo y lo ha confirmado el Ayuntamiento.

La parcela, donde ya no quedan construcciones, pues la nave industrial fue demolida hace años, no tiene ninguna limitación de acceso ni indicación que advierta que se trata de una propiedad privada, como es el caso. La valla que debería limitar la entrada al recinto está completamente abierta, como pudo comprobar ayer este periódico, por lo que no existe ningún impedimento desde la carretera para meterse con el coche y circular por el interior.

Según han relatado fuentes consultadas, las personas que han escogido este lugar para poner a prueba su habilidad al volante lo hacen «de forma muy habitual» y no precisamente de manera discreta. Vecinos de la zona más al sureste del casco urbano escuchan a la perfección el sonido de los vehículos acelerando y frenando mientras hacen trompos y derrapes, que quedan visiblemente marcados en el asfalto del solar.

Las mismas fuentes dicen que «llevan neumáticos y se ponen a hacer giros y pegar frenazos durante horas, día sí y día también».

Un uso conocido

Por las consultas realizadas, en esta práctica se estarían cometiendo varias conductas ilícitas, hasta el momento de forma impune. La Policía Local de Nules sería conocedora de la situación pero, según ha sabido este periódico, el hecho de que esos comportamientos no se produzcan en vías públicas, sino en propiedad privada, excedería a sus competencias y no podrían denunciar, aunque sí se habría producido alguna inspección con la identificación de los conductores.

Consultado sobre esta cuestión, el alcalde, David García, detalla que está previsto en los «próximos días» proceder a «bloquear el acceso, de forma que ya no puedan volver a entrar». Incide en que «es un terreno privado y no se puede aplicar la ley de seguridad vial», pero la intención es que «en breve esté solucionado».

Desde el Ayuntamiento remarcan en que «no hacen carreras». Por las condiciones del terreno, dimensiones y la existencia de diferentes niveles de la superficie lo impedirían, aunque el primer edil sí que confirma lo relatado por los vecinos, «ponen neumáticos gastados y hacen derrapes».

Sea lo que sea, lo que hacen con los coches en el solar, según confirman las fuentes consultadas, «no es legal», por lo que sorprende que lleve tanto tiempo pasando.