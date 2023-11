El Ayuntamiento de Morella ha desvelado lo que ya era un secreto a voces en la ciudad amurallada. Esta Navidad no se podrá disfrutar a la espectacular iluminación de Ferrero Rocher, que lució tras ganar el concurso de la marca de bombones en 2015 y que, posteriormente, adquirió la empresa Electra del Maestrazgo.

La compañía eléctrica y el consistorio mantenían un convenio para desplegar las luces que este año ha finalizado sin renovarse. Ante esto, la firma organiza un concurso, al estilo del de Ferrero, entre ocho municipios de Teruel en los que da servicio, bajo el lema Ilumina tu pueblo con Electra Energía. El ganador contará con las luminarias y elementos decorativos que antes se exhibían en Morella, todo un reclamo turístico en la temporada navideña.

Frente a esta coyuntura, el Ayuntamiento ha comunicado su resignación y confirma que «habrá menos bombillas y menos zonas iluminadas». La solución que aportarán es una inversión de 2.636,59 euros para comprar luces. También recuperarán la tradición de colocar un pino vegetal en la zona de Cinc Cantons, árbol que servirá para montar posteriormente la barraca de Sant Antoni.

Sobre el pino, el alcalde, Bernabé Sangüesa, destaca que "estamos muy contentos de volver a tener el árbol en Cinc Cantons como se hacía antiguamente y no un cono de metal tan helado", en referencia al árbol iluminado que formaba parte de la iluminación de Ferrero Rocher. “El pino es un elemento simbólico que, a mucha gente les llevará a tener buenos recuerdos de villancicos pasados, hace dos décadas, así como nos gusta el simbolismo que sea un pino, un árbol muy nuestro, que después se aprovecha para la barraca de Sant Antoni e involucrar y unir de nuevo las dos fiestas”, señala.

Por su parte, la asociación de empresarios turísticos de Morella y comarca, Asetmico, invertirá fondos propios para contrarrestar el apagón de la iluminación de Electra. Prevén un punto especial en el Pla dels Estudis, donde decorarán los balcones con cortinas lumínicas y otros atractivos en el espacio donde se ubica el reloj de sol gigante de la localidad, según informaron fuentes municipales.

"La Navidad lucirá lo máximo posible"

El primer edil se escuda en la "situación económica ruinosa" del consistorio para argumentar la pérdida de luces navideñas. "Los morellanos y morellanas debemos saber que no disponemos de tantas luces como en los últimos años, ya que Electra ha decidido llevarselas a otro pueblo aprovechando la finalización del convenio", apunta el alcalde, quien añade que “desde el Ayuntamiento hemos hecho y haremos lo que podremos para que la Navidad luzca lo máximo posible, pero no podremos iluminar tantos metros como los otros años, ya que en los últimos no se han comprado las necesarias para sustituir a las de Electra”.

El primer edil explcia que "también debemos ser conscientes de que la situación económica ruinosa en la que se encuentra el consistorio no nos permite hacer una mayor inversión en las luces, aunque se han comprado nuevas" y remarca que "Asetmico nos ha apoyado y ayudado desde el primer momento y contaremos con un alumbrado que quedará bonito, atractivo y cálido”.

Cabe recordar que el concurso de Ferrero Rocher ha tenido gran impacto en Castellón. Primero, con la victoria de Morella en el 2015. En el 2021 fue Peñíscola la que venció y pudo lucir una espectacular iluminación en parte de su casco antiguo.