La historia de superación de Nobi Fec ya merece ser contada por sí sola, pero lo es aún con más motivo porque este vecino de Vilafranca ha exportado hasta Estados Unidos esta localidad de Els Ports en particular y el entorno rural de Castellón en general gracias a sus impresionantes fotografías.

Criado en un campamento de refugiados, este joven de 30 años fue uno de los muchos saharauis que en la década de los 2000 venían cada verano a la provincia a través de una familia de acogida. En su caso, fue a Vilafranca. "Cuando llegué aquí, fue un poco duro. Era muy pequeño y no sabía el idioma ni nada. Todo era un cambio para mí. En el Sáhara apenas había luz eléctrica y el agua allí vale como un tesoro", indica.

La primera vez que vino tenía ocho años y repitió la experiencia del 2001 al 2005. "Solo pude ir y venir hasta los 12, porque, a partir de ahí, si no tienes papeles, ya no puedes», rememora Nobi en La Panderola, el programa estrella de Medi TV, la televisión de Mediterráneo, que dio a conocer este jueves su historia.

Clima y cultura totalmente diferentes

El joven explica cómo era la vida en su poblado de refugiados. "Allí no hay nada. Es como si te vas a vivir al monte y no hay nada a tu alrededor. Allí se aprecia absolutamente todo: comida, agua... hasta dar un paseo", señala.

Nobi recuerda cómo conoció la nieve en Vilafranca. "Es la primera vez que vi nevar. Lo disfruté, pero lo pasé un poco mal con tanto frío. Es muy duro el cambio de clima, de cultura... Me acuerdo que al principio me llegaron a mirar raro aquí porque un día le llevé comida al vecino, ya que es lo que solemos hacer allí: todo se comparte entre todos, da igual que seas rico o pobre. Fue en plan ¿qué haces, por qué me traes comida?", comenta como anécdota.

Se instaló en Vilafranca en el 2017

Con la esperanza de encontrar una vida mejor, en el 2017 dejó atrás a su familia biológica del Sáhara para mudarse definitivamente con su familia adoptiva en esta localidad de Els Ports. Es aquí donde ha podido potenciar su gran afición --y talento-- de saber inmortalizar con su inseparable cámara momentos de la vida cotidiana, sobre todo elementos llenos de naturaleza. Un hobby artístico que comparte con su trabajo en el restaurante L’Escudella, donde empezó como friegaplatos y ahora ejerce como jefe de sala.

Hasta el punto de que su calidad fotográfica no ha pasado desapercibida para ojos de los más entendidos en la materia. Una galería de Nueva York ha escogido 13 fotos suyas para compartirlas y la prestigiosa revista National Geographic ya se ha puesto en contacto con él para comunicarle que quiere publicar también algunas de sus instantáneas. "Además, quieren que participe en otro concurso sobre fenómenos meteorológicos. La verdad es que no me lo esperaba para nada", cuenta este joven.

Nobi espera que este reconocimiento le ayude a profesionalizarse más como fotógrafo para que su afición, su gran pasión, pueda convertirse en su sustento de vida. "Querer es poder y poder es querer. Si algo te gusta y tienes afición, a por ello.

Alegato contra la despoblación

Su testimonio es también un alegato contra la despoblación. "Yo me quedo en Vilafranca. Para mí, la ciudad es bajar, visitarla un rato y volver al pueblo. Soy más del estilo de vida rural. Me gusta mucho, me recuerda a mis raíces", relata Nobi.

Y confiesa que tiene un pie en el Sáhara y otro aquí: "Tengo dos familias y el corazón partido entre las dos".

Para ver la entrevista completa, el tramo centrado en Nobi Fec comienza en el minuto 33.