Almassora dio el pasado viernes 1 de diciembre la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces para, como es costumbre, engalanar las calles con una iluminación especial con motivo de estas fiestas tan señaladas. Sin embargo, «por cuestiones ajenas» al consistorio, según remarcan fuentes municipales, hay determinados puntos de luz del alumbrado navideño que no funcionan.

Las luces que no van están situados en algunos tramos del casco urbano, donde en años anteriores la empresa responsable del servicio sí había colocado iluminación temática que ahora no disponen de ningún elemento de luz.

Ante esa situación, el Ayuntamiento requirió en diversas ocasiones a la compañía adjudicataria, «en cumplimiento del contrato, tanto el funcionamiento de algunas luces colocadas que no funcionaban como la disposición de nuevos puntos navideños de luz». No obstante, desde el equipo de gobierno almassorí lamentan que por ahora no han obtenido «una respuesta satisfactoria» que permita solucionar a corto plazo, en esta Navidad, esta incidencia.

Piden "perdón" a los vecinos

Por ello, el Ayuntamiento pide «disculpas» a los vecinos por este «problema sobrevenido a causa de la empresa responsable del servicio» y anuncia que trabajan ya para sacar a licitación un nuevo contrato de alumbrado festivo «para que las calles de Almassora luzcan como merecen». Al estar ya a mediados de diciembre, la licitación del nuevo contrato será efectiva ya para el próximo ejercicio.

Hay que recordar que el anterior equipo de gobierno prorrogó en agosto del 2022 un año más el contrato del servicio de suministro, montaje, desmontaje y mantenimiento de la iluminación de Navidad, que el Ayuntamiento había firmado en el 2021 con la empresa Imesapi.