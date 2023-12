Benicàssim, a las puertas de superar los 20.000 habitantes: ¿Qué mejoras supondrá?

Benicàssim encara el 2024 con la previsión de romper, por fin, la barrera de los 20.000 habitantes, lo que supondría conseguir el objetivo que ha perseguido la ciudad en las últimas dos décadas.

El último dato del censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), del pasado 1 de enero del 2023, marcaba la cifra de la población en 19.951, por lo que únicamente faltan 49 para sobrepasar el ansiado número, que se presupone que ya se ha cruzado, a falta de conocer la actualización oficial del censo en enero.

Tal y como muestran las estadísticas, desde 1992 (6.640) el padrón no paró de subir paulatinamente hasta el 2013 (18.989). Durante los siguientes años registró un ligero descenso cayendo hasta los 17.957 en 2016. Después volvió a aumentar, con un incremento más notable que se apreció durante la época de la pandemia, con motivo de la crisis sanitaria del covid-19.

Los confinamientos continuos hicieron de poblaciones como Benicàssim, con más espacios naturales y al aire libre, con menores aglomeraciones, ideales para dar paseos y hacer deporte sin tanto riesgo de contagios, como las playas y montañas, un lugar mucho más atractivo para vivir.

Durante estos años, desde el 2020 muchos de los residentes en ciudades próximas como Castelló se decidieron a mudarse definitivamente a Benicàssim por muchas de estas razones. Y no solo eso, la tendencia al teletrabajo también favoreció que muchas personas optaran por fijar su residencia en la localidad costera.

The place to become

De ahí también la campaña impulsada desde el Ayuntamiento bajo el lema de Benicàssim, the place to become, que pretende poner todas las facilidades posibles a los nómadas digitales para vivir en el municipio, que goza de un clima mediterráneo con una temperatura media anual de 21 grados, muy pocas precipitaciones y, además, es una de las ciudades con mayor calidad del aire, con menos polución, de todo el mundo.

La ciudad ofrece ventajas, desde hace más de 15 años, para atraer a más familias a vivir todo el año y aumentar su cifra de empadronados como la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, para niños de 0 a 3 años, con el objetivo de ayudar en la conciliación, y de los libros de texto.

Al superar los 20.000 habitantes el pleno pasaría de los 17 concejales actuales a los 21

El Ayuntamiento lleva varias décadas con la meta de cruzar los 20.000 habitantes, ya que supondría una serie de beneficios, de carácter administrativo, económico o político, como una mayor participación de los fondos económicos del Estado, el incremento del número de representantes en el consistorio, que pasaría de 17 concejales que hay en la actualidad en la localidad a 21 ediles; o la asunción de nuevas competencias municipales.

Además, se da la circunstancia de que la población flotante de Benicàssim es bastante superior a la reflejada en los datos del censo, tal y como se desprende de otras informaciones procedentes de los gastos de luz, agua y gestión de los residuos en las viviendas.

Y es que una parte de los residentes en la localidad costera están empadronados en otras ciudades como Castellón y se calcula que la población real de Benicàssim puede incluso superar los 30.000 habitantes, muy lejos de los 19.000 registrados.

Estas cifras también se reflejan en el número de alumnos en los dos colegios públicos, el CEIP Santa Águeda y el Palmerar, y el IES Violant de Casalduch. De hecho, el equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa, Susana Marqués, ya ha cedido a la Conselleria de Educación una parcela para reclamar la construcción del segundo instituto y se reivindican más servicios en la zona sur.