Puede parecer un acto inocente y muy cotidiano: montar en el coche, dirigirse al centro urbano a hacer un par de recados y dejar aparcado el vehículo encima de la acera porque, total, va a ser cuestión de un rato. No obstante, esta conducta tiene un efecto mariposa que desencadena en numerosos problemas para las personas con movilidad reducida. Y es que son el colectivo que diariamente más sufren el incivismo de los conductores.

Es el caso de Manolita Andrés, una vecina de Burriana y presidenta de la Asociación Colectivo de Personas con Discapacidad de Burriana (Acodis) que aprovechó las redes sociales para denunciar esta realidad que, lejos de parecer anecdótica, trastocó los planes que tenía para aquella mañana. Explica a Mediterráneo que «había salido con tiempo» para acudir a su cita con el médico y de pronto se topó con que «no podía seguir adelante». Esperó unos minutos para ver si alguien acudía a mover el coche, pero viendo que la cosa no avanzaba no dudó en llamar a la Policía Local. Manolita incidió en que «enseguida se personaron los agentes que tomaron la matrícula para avisar al propietario, pero la cuestión de fondo es que estas cosas no deberían pasar».

Finalmente, el vehículo abandonó el lugar y ella llegó tarde a la cura de su pierna que, por si fuera poco, es una herida derivada de una caída con su silla de ruedas al intentar pasar por una rampa que no cumple los requisitos adecuados. De hecho, el Ayuntamiento ya está avisado y enmendará en breve el fallo. La entidad Acodis ha sido una firme defensora de la eliminación de las barreras arquitectónicas en la ciudad, implementando rutas seguras para las personas con discapacidad. Lamentablemente, queda mucho por hacer en el ámbito de la concienciación ciudadana.