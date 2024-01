Benicàssim ya tiene fecha para el reparto de números para el Día de las Paellas, que siempre levanta tanta expectación en estas fechas. Y es que cada año el Ayuntamiento suele realizar este anuncio a principios de enero.

Para cocinar durante la gran jornada gastronómica, que reúne a más de 30.000 personas en las calles del centro urbano, es necesario reservar previamente una ubicación del amplio recinto habilitado para la ocasión. Los puntos más céntricos, como son las inmediaciones de la iglesia de Santo Tomás y, en general, esta calle, arteria principal del municipio, son los más codiciados.

Por ello, muchos vecinos se apresuran en ser los primeros en coger su número para el día de distribución y poder así elegir localización. El motivo para algunos es que esté cerca de sus casas o locales para mayor comodidad.

La fecha marcada este año para el reparto de los números es el lunes 15 de enero, a las 08.00 horas, en los cuatro edificios que suele habilitar el consistorio en los últimos años, Casal Jove, Garrofera, Espai de la Música Mestre Vila y Centro de Formación Josep Barberá.

Aunque habrá que estar atentos durante todo el fin de semana previo, ya que como iniciativa vecinal se forman unas listas en las que van apuntándose los ciudadanos para mantener el orden de cola y no tener que pasar la noche en vela, como pasaba anteriormente, hasta el inicio del reparto de las ubicaciones. Una medida que no está exenta de polémica cada año, por no anunciarse de forma oficial el día y la hora de estas listas previas.

Gran fiesta

El Día de las Paellas, que tendrá lugar el 19 de enero, es la jornada más multitudinaria de las fiestas que Benicàssim celebra en enero en honor a sus patrones Sant Antoni Abad i Santa Àgueda (que este año se celebran del 12 al 21 de enero) y está declarada de Interés Turístico Autonómico, con la aspiración de conseguir el reconocimiento nacional y, después, internacional, debido a su gran impacto. Y es que cada año son más los extranjeros que marcan en rojo este día en el calendario y no se quieren perder la fiesta, pese a ser en pleno invierno.

Además, no solo es un evento culinario, la música anima durante todo el día la fiesta hasta altas horas de la madrugada, convirtiéndose la ciudad en un festival al aire libre con todo tipo de estilos. Cerca de una veintena de actuaciones animan la jornada, empezando desde una charanga a mediodía que va recorriendo todo el recinto urbano (calle Santo Tomás y alrededores), siguiendo con los múltiples conciertos que dan inicio por la tarde en diferentes puntos del municipio y terminando con la orquesta en la carpa de fiestas.

El gran día se ha convertido en un importante revulsivo económico para los empresarios, que llegan a facturar durante esta jornada incluso más que cualquier sábado de agosto, gracias a los numerosos encargos de paellas y venta de bebida, ya que son muchos los ciudadanos que optan por disfrutar de la fiesta sin la responsabilidad de todos los preparativos que conlleva cocinar su propia paella en la calle. El impacto se ha estimado en alrededor de un millón de euros en la economía local.

Más de un millar de creaciones se preparan en el recinto urbano al aire libre, en los espacios habilitados por el Ayuntamiento, por grupos de familiares y amigos, a lo que se suman las centenares de paellas cocinadas por los restaurantes.