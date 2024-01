El mural del artista canario afincado en Valencia, Elías Taño, que pintó el pasado mes de julio en el marco del festival MIAU (Museo Inacabado de Arte Urbano) de Fanzara, está siendo objeto de controversia este comienzo de año por su reivindicación de la memoria histórica.

Y es que la obra en cuestión, en palabras del alcalde popular, Marc Diago, ha generado «malestar» y «división» entre el vecindario por su contenido político, ya que en el mismo se reproduce la frase La única patria digna de este país aún sigue en cunetas, en clara alusión a los muchos muertos durante la guerra civil que aún siguen sepultados y desaparecidos en cualquier rincón de España.

Es por ello que, desde el Ayuntamiento de Fanzara se ha aprobado una ordenanza para controlar que no haya contenido político en las obras a pintar en los muros de la localidad. Una decisión ante la que la organización del MIAU ha optado por dejar el festival en stand by, al considerar que no se puede limitar la creatividad de los artistas que participan en la cita.

Una polémica que el propio artista conoció a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Al respecto, Taño señala que ha tenido poco tiempo para digerir lo ocurrido y describe su «sensación de indefensión» ante este tipo de acciones desde las instituciones. «Esto al final crea precedentes. Poner en riesgo la capacidad de creación de las personas, de los artistas o de cualquiera que se lance a hacer algo artístico, es súper peligroso», puntualiza el canario, acostumbrado ya al «hostigamiento, la censura y las amenazas» que ha sufrido a lo largo de su carrera profesional.

Los motivos

El motivo, según el punto de vista del artista, no es que utilice el espacio público para expresar sus mensajes a través del arte, sino que su manera de utilizarlo va en contra del discurso imperante. «Yo uso el espacio público como un espacio político igual que todo el mundo, lo que pasa es que yo lo hago con el signo político contrario al que todos los demás lo hacen. Me refiero a la publicidad y a esos discursos totalmente condescendientes con el libre mercado, el individualismo, el capitalismo, y estos valores que son contrarios a la vida», afirma. Y añade: «Si en el mural pusiera Viva España, seguramente sí me lo permitirían».

Taño afirma tener claro que «esta ordenanza municipal va a seguir adelante, ya que el Ayuntamiento de Fanzara lleva meses hablando con despachos de abogados para ver de qué posible manera podrían borrar la frase de mi mural, informándose de si esta acción sería o no legal».