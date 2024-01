El joven Hugo Valverde Álvarez, de 24 años, desaparecido hace 9 días en Vinaròs, ciudad donde reside con su familia, ha sido localizado en el vecino municipio de La Sénia (Tarragona), a casi 30 km de la capital del Baix Maestrat, según confirmó su padre, Víctor Valverde, este mediodía.

Un compañero de trabajo del padre fue quien avistó al joven, que sufre esquizofrenia y requiere medicación, deambulando desorientado por las calles de esta vecina localidad tarraconense y lo llevó hasta Vinaròs, junto a sus padres, en su vehículo.

Hugo, que ha sido encontrado más delgado pero en principio sin problemas de salud importantes, fue ayer llevado por su familia a realizarse un chequeo médico exhaustivo.

Afectados

Sus padres, Víctor y Bibiana, visiblemente afectados, mostraron ayer horas antes de ser encontrado su desesperación por no tener ninguna pista de su paradero desde que el pasado 4 de enero su hijo no volviera a casa. Había salido sin documentación ni teléfono. “Se fue por la mañana, pensé que iba a comprar el pan y volvería. Ese día yo tenía que ir a Benicarló. Le mandé un mensaje a las 10.40 horas y cuando volvía casa a las 12.30 horas ya no estaba en casa. Vi que no se había llevado el móvil y entonces ya pensé que se había ido. Esperé dos días y llamé a la Policía y la Guardia Civil para ver si estaba detenido y me dijeron que no”, explicaba Bibiana.

Hugo se había ido de casa en otra ocasión, pero su ausencia fue más breve, de solo un día. “Se fue un viernes y llegó el sábado hacia las 11 de la noche, con las plantas de los pies llagadas de tanto caminar, pero volvió a casa”, explicaba su padre.

Han sido días largos e intensos de búsqueda por parte de familiares y amigos que, por suerte han fructificado dando fin a la angustia.

Los padres han agradecido el esfuerzo realizado por sus familiares, vecinos y amigos y las fuerzas de seguridad en la búsqueda de su hijo.