Los portavoces del PSPV-PSOE de Vinaròs, Marc Albella, y de Compromís per Vinaròs, Paula Cerdà, comparecieron este lunes conjuntamente en la sede de Compromís para valorar la presentación del cartapacio municipal por parte del nuevo gobierno de PP, PVI y VOX.

Albella dijo que, en su primera comparecencia, los tres partidos de gobierno “generaron muchas más dudas de las que despejaron”, asegurando que le dio “vergüenza ajena, por las improvisaciones a la hora de presentar un cartapacio que posteriormente durante el día tuvieron que modificar aún varias veces”.

Albella lamentó que el PVI “no solo ha cedido incorporando a VOX en el equipo de gobierno, cuando repitieron hasta la saciedad que nunca aceptarían gobernar con ellos, cargándose literalmente la decisión de la asamblea del partido independiente, sino que además se les da una tenencia de alcaldía, lo cual nos parece muy relevante”.

En cuanto al respeto solicitado por PP, PVI y VOX a la oposición de PSPV y Compromís, que les había calificado de “tripartito de la vergüenza”, Albella dijo que “nosotros pensamos que es una vergüenza ser alcaldesa a cambio de abrir de par en par las puertas del gobierno a la ultraderecha, cuando fueron ellos mismos los que insistieron en decir que no lo harían”.

Alcaldía "testimonial" y vicealcaldía no contemplada en el ROM

El portavoz del PSPV Vinaròs también consideró que, con la creación de la figura de vicealcalde, que recae en el Popular Juan Amat, “la alcaldía estará vacía de atribuciones, y será una alcaldía testimonial y de pega, para pasear la vara de mando asistiendo a actos, inauguraciones y algún pica-pica”.

En cuanto al cargo de vicealcalde, dijo que según el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) del Ayuntamiento, esta figura “inventada sobre la marcha” no existe a no ser que se modifique expresamente el ROM, y se preguntó “por qué no es necesario un vicesecretario y en cambio sí lo es un vicealcalde para coordinar lo que debería coordinar la propia alcaldesa”.

En este sentido, consideró que “lo que muestra esto es que el peso organizativo, el que controlará al gobierno desde la sombra, será Juan Amat, y se presagia una lucha de egos entre los dos principales cargos y con el portavoz de VOX, Josué Brito”.

Ausencias

Por su parte, Cerdà analizó el reparto de concejalías, destacando que han desaparecido áreas importantes como Fondos Europeos, Industria, Carnaval, Patrimonio, Normalización Lingüística, Sanidad, Igualdad y LGTBI, Bienestar Animal. Además, recordó que las áreas de Medioambiente, Pesca y Agricultura “ni se nombraron en la rueda de prensa, y solo después de ver las reacciones ciudadanas y en el Consell Local Agrari, que pidió saber de quien era competencia, modificaron el cartapacio y atribuyeron estas áreas”.

Cerdà también lamentó la desaparición de la concejalía de Igualdad, “que han sustituido por la concejalía de Familia a petición de VOX, y nos preguntamos qué tipo de familia se refieren, porque aun no han dado ningún tipo de explicación”.

Por último, también pidió saber qué atribuciones tiene la nueva concejalía de Costa Norte, Sur y Ermita, que calificó de “marqueting y postureo” y consideró que el hecho de no tener aun unos presupuestos para este año preparados “demuestra que no tenían una hoja de ruta y que prefirieron la alcaldía por encima de todo”.