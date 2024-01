El primer pleno presidido por Maria Dolores Miralles como nueva alcaldesa de Vinaròs tras la moción de censura se celebró ese martes y se trató de una sesión extraordinaria para cambiar el día de celebración del pleno ordinario de enero, previsto el 25 de enero, adelantándolo al día 23 de enero a las 17.00 horas. El motivo esgrimido para este cambio fue, según explicó el portavoz del PP, Lluis Gandia, a preguntas de los partidos de la oposición, es que la próxima semana se celebra Fitur y el día 25 coincidía con el Día de la Comunitat Valenciana, que contará con representación municipal vinarocense.

“Consideramos que el Ayuntamiento de Vinaròs debe estar presente en Fitur con la representación adecuada. Otros ayuntamientos prefirieron atrasar el pleno, nosotros optamos por adelantarlo y despejar el mes para poder seguir trabajando en los presupuestos, que es la prioridad de este equipo de gobierno”, señaló.

Críticas de la oposición

Paula Cerdà (Compromís) lamentó que no se hubiera convocado una junta de portavoces extraordinaria para informar de esta urgencia. “Ustedes siempre han reclamado que todo debe comentarse en juntas y comisiones y no lo han hecho”, indicó.

Por su parte, el portavoz socialista, Marc Albella, pidió conocer “quién asistirá a Fitur del nuevo gobierno y cuántos días, si irá también alguien externo al gobierno en la comitiva o representación institucional y cuáles serán las propuestas de Turismo que presentará en la feria el Ayuntamiento”.

También enfatizó que “la primera medida de este nuevo equipo de gobierno ha sido ir de viaje a Fitur. Pensamos que es una feria importante, pero en este momento hay una serie de obligaciones que lo son más, como la presentación del presupuesto, y en anteriores ocasiones de la pasada legislatura el alcalde delegó en el concejal de Turismo la asistencia a la feria”.

"No convocaré plenos a los que no pueda asistir"

La alcaldesa Maria Dolores Miralles cerró el turno de intervenciones defendiendo el cambio de fecha y atacando al PSPV. “Personalmente no convocaré plenos a los que no pueda asistir. Y quiero recordar que hace menos de seis meses se convocó un pleno de vital importancia, como fue la delegación de competencias del IES Vilaplana. El alcalde no asistió a ese pleno y ustedes estaban en minoría, y el punto salió adelante por la responsabilidad de los que hoy formamos el equipo de gobierno. Yo siempre que convoque plenos, asistiré, y si no lo hago será por una causa de fuerza mayor como pueda ser una enfermedad. Y siempre que crea oportuno cambiar la fecha del pleno, la cambiaré”, concluyó.

El punto fue aprobado con los votos a favor de PP, PVI y VOX y el voto en contra de PSPV y Compromís.