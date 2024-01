El pleno ordinario de enero del Ayuntamiento de Vinaròs, adelantado dos días por la asistencia a FITUR, fue una sesión caótica, repleta de acusaciones y con un cierre final por parte de la alcaldesa, Maria Dolores Miralles, tan sorprendente, que opacó todas las aprobaciones y declaraciones anteriores. Y es que, tras el turno de ruegos y preguntas, Miralles acusó al socialista Marc Albella de haber vertido el pasado 15 de enero en una comparecencia pública junto a la representante de Compromís, Paula Cerdà, unas declaraciones que calificó de “ataques machistas” contra su persona.

Albella dijo ese día, en el contexto de una rueda de prensa de valoración del cartapacio municipal, que la alcaldía, al haberse creado el cargo de vicealcalde en la persona de Juan Amat, quedaba “vacía de atribuciones” y que sería “testimonial, para pasear la vara de mando asistiendo a actos, inauguraciones y a algún pica pica”. Para Miralles, estas afirmaciones “menosprecian la figura de la alcaldesa al dar a entender que quien manda es el señor Amat”. Y preguntó al edil socialista “si dijo eso porque soy mujer y cree que no estoy capacitada para ejercer de alcaldesa”.

Miralles aseguró haberse sentido “menospreciada como mujer” y “sentir vergüenza de que un político, y más del partido socialista, se haya pronunciado en estos términos, y siento aún más vergüenza porque la representante de Compromís, sentada a su lado, lo haya consentido”.

Y concluyó pidiendo a Albella “una reflexión pública, porque sus palabras son intolerables y solo pretenden perpetuar una imagen de las mujeres como incapacitadas para ejercer puestos de responsabilidad. Rectifique sus palabras o dimita”. Tras estas declaraciones, Miralles levantó la sesión este martes y Albella, que no pudo defenderse, convocó inmediatamente a los medios de comunicación a una comparecencia para el día siguiente (por hoy miércoles) por la mañana.

Declaraciones de Albella

En ella, junto a la concejala de Compromís Paula Cerdà, Albella señaló que forma parte del grupo municipal socialista desde 2015 y que “mis intervenciones nunca se han caracterizado por acusaciones de misoginia hacia nadie”. Calificó también de “golpe muy bajo utilizar una cuestión tan grave para acusarme de machista”. Y lanzó una reflexión a Miralles: “Si ella se define como persona feminista, por qué ha incorporado al gobierno un partido como VOX que niega la violencia de género”.

También compartió parte de una reflexión que se publicó en una conocida red social: “Por qué como mujer permite ceder la mayoría de funciones de la alcaldía a un hombre y no demostrar que es capaz de dirigir la alcaldía al completo”. Y concluyó apuntando que “en esta vida, uno debería calibrar muy bien cuando se quiere presentar como víctima ficticia de una causa artificial, como ha hecho la señora Miralles, porque con el espectáculo lamentable de ayer solo se consigue un efecto boomerang y se banaliza una lacra y un problema social muy grave como es el machismo y la violencia de género. No se puede permitir escudarse en cuestiones personales para intentar disipar lo que fue una malísima gestión de la presidencia del pleno”.

Aprobaciones

En cuanto a las aprobaciones del pleno, hubo por unanimidad una modificación de crédito extraordinario por un importe de 370.777€ del fondo de contingencia para la remodelación de la OIAC, la pasarela del Cervol y la adecuación del centro de inspiración turística.

La concejal socialista Eva Bibián, argumentó su voto favorable al tratarse de obras ya iniciadas por el anterior equipo de gobierno, dijo que el gobierno actual debe llevar a pleno estas modificaciones “ante su negativa a escuchar el presupuesto que nosotros llevamos a pleno, y que fue negociado con el PVI aunque lo nieguen” y recordó que el actual “deberá recurrir a más modificaciones presupuestarias hasta que no presente y apruebe el tan esperado presupuesto del 2024”. La alcaldesa, Maria Dolores Miralles, dijo no ser partidaria de realizar modificaciones presupuestarias, pero que la situación obliga a ello y aseguró que presentarán el presupuesto “lo más pronto posible”.

También fueron aprobadas por unanimidad las caducidades de los PAI SUR Salines, el de la calle Yecla y el situado entre la Plaza Sant Sebastià y la calle Remei.

El pleno, con los votos a favor del equipo de gobierno y en contra de la oposición, acordó también dejar sin efecto la dedicación exclusiva prevista para la alcaldía, que cobrará por asistencias, y que el primer teniente de alcalde, Juan Amat (PP) tenga una dedicación parcial del 75% y perciba 2.720 euros brutos mensuales por 14 pagas.

Amat dijo que con ello “somos coherentes con la única dedicación que impusimos al anterior gobierno cuando éramos oposición, con un coste inferior al que tuvo la dedicación exclusiva del anterior alcalde”.

Paula Cerdà (Compromís) preguntó por las funciones del primer teniente de alcalde como coordinador de áreas y sin ostentar ninguna concejalía específica, y Amat aclaró que sus funciones “serán la coordinación de las diferentes áreas y, en coherencia con la dedicación que se me atribuye, la atención al público de todas aquellas concejalías que por motivos laborales no puedan asumir”.

Por su parte, Alsina (PSPV) dijo que Amat “será el concejal más caro de la historia del Ayuntamiento, porque no tendrá a cargo ninguna área”, y dijo que esta propuesta “es un engaño a VOX y PVI”. Para Alsina, Amat “se ha empeñado en crear la figura del vicealcalde, que solo tienen poblaciones de más de 50.000 habitantes y con este cargo, usted ostenta las mismas concejalías que la oposición: ninguna. No se hace cargo de nada. Creo que la alcaldesa se merece un respeto y la organización y coordinación del gobierno le corresponde a ella”, señaló Alsina, que añadió que “Amat podrá cobrar incluso más que el anterior alcalde, porque podrá trabajar aparte del Ayuntamiento”.

El portavoz del Popular respondió que “si se creyera lo que dice a quién me habrían engañado es a mí, que no tengo según usted ninguna competencia en este gobierno, lo que debería ser un motivo de satisfacción para ustedes si fuera así. La realidad es que asumimos un nuevo funcionamiento en un nuevo organigrama”.

Comisiones

También se modificó la denominación de las cinco comisiones permanentes, que pasan a llamarse del siguiente modo: Comisión informativa del EDUSI, Pla Edificant y Fondos Europeos, la del área social y fiestas, la del área de Cultura, Educación, Turismo y Familia, la de Infraestructuras, Obras y Servicios, Costa Norte, Sur, Ermita y Deportes y la comisión del área económica de Hacienda, Gobernación y Comercio. Amat explicó que se mantiene el mismo número de comisiones que se tenía con el anterior gobierno pero adecuando el contenido de las mismas atendiendo al nuevo organigrama de gobierno.

La oposición, PSOE y Compromís argumentó su voto contrario a la propuesta. Cerdà (Compromís) lamentó la ausencia de áreas como medio ambiente, igualdad o bienestar animal a lo que Amat dijo que tendrá información “de todos los temas que le preocupen”. Por su parte, Albella (PSPV) cuestionó que el concejal de Fiestas, Victor García, sea el que presida la comisión del EDUSI, asegurando que se trataba de una extraña decisión que “no encaja”.

Compromís, fuera del Consell Escolar

Los votos del equipo de gobierno también aprobaron dejar sin representación en el Consell Escolar a Compromís, lo que fue muy criticado por la oposición. Cerdà (Compromís) lamentó la decisión y Alsina (PSPV) pidió a Miralles que retirara el punto del orden del día y que “recapacitara”, recordando que durante el gobierno socialista con Compromís todos los grupos estaban representados en este Consell. Alsina aseguró que si el equipo de gobierno no incluía a Compromís, los socialistas se plantearían incluso dejar de formar parte de este Consell.

Amat (PP) aseguró que la decisión se tomó “por una cuestión de falta de confianza al crear problemas donde no hay”, en referencia a la campaña de firmas de apoyo sobre el topónimo de Vinaròs con 'S', a lo que Cerdà replicó que “no es una cuestión de confianza, sino de ética”.

Mociones retiradas

Dos mociones, una presentada por Compromís sobre la defensa del topónimo Vinaròs con S, y la que propuso el PSPV para continuar avanzando en la descarbonización, fueron retiradas por ambos grupos y no fueron debatidas. El motivo fue la presentación por parte del PP de una enmienda en ambas que, en opinión de socialistas y la representante de Compromís, las desvirtuaba.

Un pleno caótico

La sesión ordinaria de enero estuvo repleta de interrupciones y discusiones sobre los turnos de palabra en las “alusiones” entre el portavoz socialista Marc Albella y el Popular Juan Amat. Una de ellas fue cuando Albella se refirió a Amat como “vicealcalde frustrado”, en referencia a que el ROM no contempla este cargo, y el portavoz popular pidió el turno de palabra para responderle, lo que originó las quejas en la bancada socialista, que consideraban que tenían que cerrar el turno de intervenciones al ser la fuerza más votada. El secretario tuvo que leer el reglamento municipal al respecto, que no aclaró posturas entre gobierno y oposición, y fue la alcaldesa la que finalmente decidió dar el turno de réplica a Amat, lo que ocasionó airadas quejas de los concejales socialistas. La alcaldesa amonestó a Albella hasta en dos ocasiones y le advirtió que a la tercera advertencia debería salir de la sala. No hubo una tercera. Amat pudo responder a Albella que sus palabras “evidencian su frustración”.