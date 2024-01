Una jornada rutinaria para un joven alumno pasaría por despertarse, desayunar y acudir al instituto con sus compañeros. Pero el IES Llombai, de Burriana, ha comenzado su semana de forma muy diferente: nada más y nada menos que como delegados de España en el Parlamento Europeo. Ha sido posible gracias a que el centro educativo es escuela mentora del programa Euroscola y fueron premiados después de haber sido evaluados por la su labor europeísta.

La aventura comenzó la noche de este lunes, en la que 27 alumnos, acompañados de dos profesores, tomaron un avión hasta Estrasburgo (Francia) con muchos nervios, pero bien preparados. A la llegada, era importante descansar porque, al día siguiente, les esperaba una jornada de trabajo por delante con otros 700 jóvenes llegados de múltiplos puntos de Europa.

Así, en la Eurocámara compartieron escaño con estudiantes venidos de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía o Suecia, entre otros países. Por las dimensiones del encuentro y la variedad de idiomas podría uno pensar que no hubo cabida para el entendimiento, pero nada más lejos de la realidad.

Una de las profesoras acompañantes, Laia Fos, explicó que estaban «muy emocionados». «De nuestros alumnos, finalmente, han podido hablar tres, algo que es muy complicado ya que todos quieren participar», dijo. Además, remarcó que están «muy satisfechos porque se han empoderado muchísimo al tener que hablar delante de tantas personas y expresarse en inglés».

Un poco más cerca

La educadora, que imparte Economía y la asignatura que les ha permitido participar en el desafío (denominada UE), detalló a Mediterráneo que «este tipo de actividades son realmente importantes, ya que no solo les confiere más amplitud de miras, sino que contribuye enormemente a acercar a Europa a los más jóvenes, ya que a veces la sienten muy lejos». Y es que, como reza la popular frase: no se ama lo que no se conoce.

De hecho, este es uno de los objetivos del programa. Que los jóvenes sepan que son los verdaderos protagonistas del futuro y que es muy importante que se formen y sensibilicen sobre los problemas y retos a los que se enfrenta Europa. Participar en una sesión parlamentaria poniéndose en la piel del día a día de los eurodiputados les permitirá ser ciudadanos más críticos en la sociedad.

Fos resaltó que la comunidad educativa les traslada un mensaje de «responsabilidad compartida»: «Que comprendan que Europa somos todos no es tarea exclusiva de los políticos y este programa permite reforzar la participación y conocimientos de nuestros jóvenes para estimular la democracia parlamentaria europea». No en vano, este proyecto se ha desarrollado este año, ya que en junio se celebrarán elecciones europeas.

Sus compañeros de instituto siguieron la intervención en directo mediante una pantalla del centro

Y precisamente, ese fue el eje sobre el que pivotó el debate juvenil en el hemiciclo donde se puso de manifiesto la libertad de pensamiento y las posturas opuestas, pero, en el que a través de los discursos, se logró convencer y llegar a consensos pese a que cada país tiene su idiosincrasia. En definitiva, descubrir que la actividad parlamentaria tiene una finalidad.

El europeísmo de estos jóvenes alumnos de 16 años también se contagió al resto del instituto, puesto que el equipo directivo animó a los compañeros a seguir la intervención a través de una pantalla en la entrada del centro educativo, además de difundirlo en sus redes sociales.

No todo fue trabajar

Tras una dura jornada de trabajo, el grupo también disfrutó de los puntos más destacados de la ciudad como la catedral de Notre-Dame en pleno casco histórico y otros enclaves de la región de Alsacia. El profesor de Historia, Daniel Sanchiz, comentó que «la ubicación del europarlamento en Alsacia, región que conocen bien por las clases de historia, no es casualidad; es todo un símbolo de cómo la paz duradera es posible en una región especialmente castigada por la guerra entre potencias antagónicas». Así pues, fueron unas horas de esparcimiento para conocer la cultura, gastronomía y el patrimonio del corazón de Europa como una forma de abrirles la mente a otras formas de vida.

Sin duda, una propuesta, organizada en España por la Oficina de Información del Parlamento en España, en colaboración con la Representación en España de la Comisión Europea y la Secretaría de Estado para la Unión Europea, para hablar de los valores que fortalecen.

Pinchando en este enlace puedes ver la participación de los jóvenes en el Parlamento Europeo.