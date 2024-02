Los vecinos de Benicarló que presuntamente sufren un caso de mobbing, al denunciar que la empresa propietaria del edificio que les alquila las viviendas les ha cortado el agua y la luz para echarles de sus casas con el propósito de «construir apartamentos turísticos», avisan de que el bloque donde viven «no es habitable», puesto que aseguran que el edificio «no tiene cédula de habitabilidad».

Como adelantó Mediterráneo, los residentes del inmueble ubicado en la calle Botànic Cavanilles recurrieron a un abogado después que en septiembre un hombre se presentara en la finca asegurando que era el nuevo propietario del bloque y les pidiera redactar nuevos contratos para «empezar de cero o todos iban a la calle», según refleja la denuncia que presentó una de las vecinas en el cuartel de la Guardia Civil.

Ante este ultimátum, según explica a este periódico la denunciante, el abogado les informó de que, «además de no ser habitable, el edificio no aparece en el Catastro porque técnicamente aún no está acabado y sigue en obras».

Esta vecina avisa de que la situación en el bloque es «insostenible». De los 16 pisos que hay en el edificio, quedan 13 hogares habitados, que llevan sin agua desde noviembre y sin luz desde el pasado lunes. Esta afectada tiene claro que han sido «estafados y engañados», ya que no entiende cómo habiendo pagado el alquiler por adelantado durante un año, les esté pasando esto.

El problema, reconoce, está en la «desaparición» de la antigua empresa a la que habían abonado todo el dinero y la irrupción de otra supuesta compañía que afirmaba poseer las viviendas y quería volver a cobrarles partiendo de cero. «No sé la validez que tendrá ahora, pero yo tengo un contrato de alquiler en vigor. No es de recibo esta pesadilla que estamos viviendo», señala.

¿Cómo se las apañan sin luz y sin agua?

Al no tener agua desde noviembre, los vecinos han tenido que apañárselas como buenamente han podido para ir tirando. Como ejemplo, esta vecina afirma que no les queda otra que «acumular y comprar un montón de garrafas y botellas» del supermercado. Hasta ahora, calentaba el agua en cazos para poder ducharse con agua caliente.

El problema se ha acentuado desde que no tienen luz. Su familia tiene que recurrir a «alimentos precocinados» y «sándwiches», porque todos los productos que tenían en el congelador los han tenido «que tirar». Tienen que ducharse con agua fría y se han visto obligados a «comprar linternas y luces led adhesivas» que pegan a las paredes para iluminar la casa como pueden.

Otro problema está en cargar las baterías de los móviles: «Hemos adquirido cargadores portátiles, pero duran muy poco». Evidentemente, al no tener luz, no pueden hacer uso de ningún aparato ni electrodoméstico enchufado a la corriente.

Valoración del alcalde

Contactado por este periódico, el alcalde, Juanma Cerdá, lamenta que «poco» pueden hacer desde el Ayuntamiento «al ser un conflicto entre particulares». «Somos conocedores de este episodio y algunos de los vecinos hablaron conmigo, pero no podemos hacer nada. Es un caso muy triste y muy grave», razona el primer edil. El munícipe explica que, al haber una orden directa del propietario del inmueble de cortar a los inquilinos la luz y el agua, el consistorio no tiene margen de maniobra como tal.

Aun así, Cerdá asegura que «los Servicios Sociales están a su disposición» y el Ayuntamiento les dará «toda la ayuda» que sea posible y esté en su mano. A raíz de esta problemática, el alcalde reconoce que hay «poca oferta» de viviendas en alquiler en Benicarló y «apenas hay pisos sociales disponibles», por lo que afirma que trabajan de la mano de la Generalitat para ampliar a medio-largo plazo el parque de viviendas sociales.

"Todo el mundo nos da la espalda"

Mientras, los vecinos se sienten «desamparados». «Todo el mundo nos da la espalda», añade una de las damnificadas, que avanza que, pese a que perderá dinero tras haber adelantado el alquiler de un año, busca ya «desesperadamente» otra vivienda en alquiler para «irse de ese edificio cuanto antes».

«Llega un punto en el que te da igual el dinero, lo que quiero ahora es poder encontrar otro piso para que mi familia pueda vivir de una manera digna, no nos merecemos esto", concluye.