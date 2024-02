La Vall licita el nuevo contrato del Camí de l’Aigua por 800.000 euros

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó formaliza el inicio de la tramitación para realizar un nuevo contrato con el que completar el proyecto del Camí de l’Aigua. La alcaldesa, Tania Baños, firmó este martes la aprobación del pliego de condiciones para licitar una intervención valorada en 806.700 euros.

Estos no eran los planes iniciales del consistorio, ni están trabajando sobre los plazos previstos cuando la ciudad recibió una subvención del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, del Gobierno, para abordar la inversión de 1,2 millones prevista. El proyecto debía ejecutarse de una vez, en un único contrato, pero como dijo Baños, «se encontraron con muchos problemas y dificultades en la ejecución de las obras».

Ante esos inconvenientes, que alargaron meses los trabajos, el equipo de gobierno optó por la negociación. Acordaron con la empresa que finalizaría la parte del proyecto que estaba en marcha, la que afectó al tramo que se encuentra entre las plazas del Centre y l’Assumpció, y renunciaría de manera voluntaria al resto del contrato. Así fue, y en octubre, el Ayuntamiento recepcionó las obras y dio por finalizada su relación con la constructora con el propósito de licitar una segunda fase por el resto del importe.

Evitar comprometer la ayuda

La alcaldesa explica que la preocupación del Ayuntamiento era que las exigencias de los fondos europeos no les permitieran realizar una obra con dos contratos. «Cuando nos aseguramos de que no había ningún impedimento y que no comprometíamos la subvención, iniciamos los trámites», afirma.

Esta segunda fase de las obras que, de acuerdo con los plazos iniciales, debería estar ya finalizada, es la que afecta al barrio de El Roser. Esa fue otra de las razones que llevaron al gobierno local a optar por un segundo contrato.

«Esta zona es más compleja, porque es muy probable que se produzcan hallazgos que necesiten de excavaciones y paralizaciones para documentar los restos históricos que puedan aparecer», detalla. Unos condicionantes en el normal desarrollo de las obras a los que no querían sumar los que se habían producido en la primera fase, «y que habían generado evidentes molestias a la ciudadanía».

Desde el momento de la publicación de la convocatoria de licitación hay 26 días naturales para presentar ofertas para ejecutar unas obras que tienen un plazo de ejecución de siete meses.