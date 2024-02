La sequía que azota a España escala a niveles alarmantes y uno de los epicentros en Castellón se encuentra en Ares del Maestrat. Allí es necesario el abastecimiento de agua con cubas para el consumo humano y peligra el suministro para los animales, con balsas prácticamente agotadas. «En semanas podríamos alcanzar una sequedad total en el campo», advierte el alcalde, José Luis Marqués.

Tras meses de escasez hídrica, la red de agua del municipio, que cuenta con 174 habitantes empadronados, está bajo mínimos y no alcanza la demanda. Ante esto, desde el pasado noviembre una vez por semana llegan camiones cisterna para llenar los depósitos.

Los vecinos se resignan ante esta situación y afirman que «nunca» habían vivido algo así con tanta dureza. La vertiente positiva de una crisis de esta magnitud es que el primer edil llama a la tranquilidad y asegura que «no tenemos peligro de quedarnos sin agua para el uso doméstico. Seguiremos llevando cubas para garantizar el suministro para los vecinos».

No obstante, la vertiente más negativa es que, según el munícipe, «los problemas pueden ser graves para el ganado». «Si no llueve, será difícil abastecer a los animales. Las balsas naturales se están secando y las reservas están bajo mínimos, entrarán en peligro a medio término», añade.

Respecto a los tiempos, Marqués apunta que «es imposible determinar un día exacto, pero estamos hablando de semanas antes que el campo se quede sin agua del todo».

Recursos

El alcalde no adelanta cifras sobre la inversión necesaria y esperan la concurrencia de administraciones superiores para garantizar el abastecimiento. «De momento, pagamos el 50% de cada viaje, la otra mitad la asume la Diputación», concluye Marqués.

El ganadero Óscar Bayot señala que «es terrible. A la sequía le sumamos la crisis del sector primario y es la tormenta perfecta». Y recalca que «en los 78 años que tiene mi padre nunca han estado tantos meses así. Desde las tormentas de verano no ha vuelto a llover».

Fernando, otro vecino, enfatiza que «una sequía tan extrema no se recuerda. No ver bajar agua en ríos y que las balsas estén tan vacías no se había visto nunca».

Los datos son contundentes. Según la estación de Avamet en el pueblo, este año suman 14 mm. En noviembre registraron 6,8 mm y en diciembre 7,8 litros por m².