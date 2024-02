«Pasan los años y mi mayor preocupación es no poder seguir luchando por la colección y que la gente no la pueda disfrutar». Son las palabras de Vicente José Felip, un vecino de Burriana que se ha marcado la celebración de este martes de los 100 años de la radio en España como un impulso final para reivindicar la creación de un museo en condiciones que pueda acoger su valiosa colección, que estaría dispuesto a ceder para ver cumplido por fin su sueño.

El coleccionista, que lleva años dando a conocer las más de 2.000 piezas que almacena y que ha adquirido durante el último medio siglo, hace un último llamamiento para que alguien pueda hacerse cargo de su tesoro, ya sea una entidad pública o privada.

Su radio más antiguo es de hace 100 años

«Evidentemente, tengo muchas ideas en la cabeza y si alguien se animara a exponerla, me gustaría que contaran con mi opinión para configurar el espacio y me haría mucha ilusión que llevara mi nombre, pero todo es negociable», declara Felip. Cuenta con ejemplos de emisoras de todas las épocas.

La más antigua data precisamente de 1924, pero en la casa donde las guarda hay estantes enteros con todo tipo de elementos relacionados con las ondas. Micrófonos, amplificadores, válvulas, gramolas, tocadiscos, estabilizadores de tensión, baterías, una antena interior de onda media muy valiosa y hasta una curiosa radio en forma de tetera de la marca Guild de los 60 fabricada con bronce, madera y porcelana.

Piezas de EEUU, Francia o República Checa

Es muy difícil calcular el precio de su colección, pero estaría dispuesto a venderla por 70.000 euros, aunque vale mucho más

En el recorrido por su casa, se puede apreciar perfectamente la evolución en el diseño y los materiales, además de una pequeña vuelta al mundo con objetos fabricados en Estados Unidos, Francia o la República Checa. Para los entendidos, este almacén puede ser el paraíso y, para los que no, es la oportunidad de quedarse con la boca abierta al admirar la belleza de los aparatos que mucha gente solo conoce a través de las películas o las historias de los mayores.

«Tenía 16 años cuando comencé a comprar aparatos, sacrificando mucho dinero y mi tiempo yendo por toda España e incluso a Francia, pero es mi pasión», dice.

Por eso, le es muy difícil calcular el valor exacto de su colección, que no estaría dispuesto a sacrificar vendiéndola individualmente, ya que «todo fue comprado con un sentido». «No quiero poner un anuncio en internet», incide.

Vende la colección entera por 70.000 euros

No obstante, su plan ideal sería una cesión por 20 o 30 años, pero, si algún ente quisiera comprarla, cree que «un precio justo serían 70.000 euros, aunque en inversión vale mucho más que eso», comenta. Pese a que por su salud ya no puede dedicarse a restaurarlas, cuenta con muchas radios que funcionan y su amor por las ondas no se ha resentido con los años.

«La radio es la primera y siempre lo será, aunque ahora escuche más podcasts, la radio en directo tiene una magia inexplicable», opina.

Tuvo una colección permanente en el Museo de Ciencias Naturales El Carmen de Onda hasta su cierre, pero ahora quiere amplificar la señal y ver la recompensa de su trabajo. «Quiero intentar conseguir que haya un museo de la radio, sin ánimo de lucro», concluye.