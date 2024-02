Era un año especial en Morella, igual como lo es este 2024 e igual como lo son todos los años de Sexenni en la capital de Els Ports.

Un macho de cabra hispánica se convirtió en un emblema de Morella, por sus andanzas durante un tiempo en zonas cercanas al castillo y en el paseo de la Alameda. Ahora se cumplen seis años desde que el animal murió tras provocar un accidente de tráfico, al impactar contra un todoterreno que no dejó lesiones físicas en el conductor.

El suceso ocurrió según explicaba en su día el conductor implicado: "Salía de la localidad, por la cuesta del antiguo matadero, cuando de repente vi como el animal saltó en medio del vial. Frené a fondo, pero no pude evitar el choque, que fue contra el lateral del vehículo». El incidente dejó daños materiales en el 4x4, en la parte lateral de la chapa y en un faro, mientras que el cabrío quedó tendido en la calzada. «Iba en un vehículo alto y no me hice nada, de haber sido más pequeño las consecuencias hubiesen podido ser mucho peores», subraya.

Tras el siniestro, el afectado puso en conocimiento la situación a la aseguradora, Policía Local y Guardia Civil quienes, junto al Seprona, continúan con el peritaje y la investigación.

Un reclamo

El macho montés pasó más de tres meses merodeando por la fortaleza morellana, solo o acompañado de otras cabras. Lucía una gran cornamenta, catalogada como medalla de oro por los guardas de caza, y llegó a convertirse en un reclamo para vecinos y visitantes, protagonizando preciosas fotos y vídeos espectaculares que se hicieron virales. Sus rutinas y actitud tranquila con los humanos facilitaron que se dejara ver habitualmente por la Alameda.

Un 'sexenni' de la muerte del animal que se convirtió en un emblema de Morella / Miguel Ángel Troncho

Al mismo tiempo, el animal protagonizó sustos, como el que acabó con su vida. El lugar del fatídico accidente está en el exterior de las murallas, cerca de la guardería, colegio, instituto y polideportivo, por lo que el tráfico es constante. Muchos conductores coincidieron con el ejemplar, pudiendo evitar el choque.