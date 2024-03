Burriana ultima los preparativos para sumergirse de lleno en las Fallas

La cuenta atrás para el estallido en Burriana de las Fallas se acelera. Las comisiones ultiman los preparativos en las calles, mientras los talleres de los artistas falleros están en plena ebullición para tener a punto el monumento. Son días de nervios, entusiasmo, pero sobre todo, mucho trabajo por delante, que tiene este fin de semana su pistoletazo de salida, ya que buena parte de las agrupaciones josefinas han inaugurado su programación de fiesta y música.

La instalación de las carpas la han hecho de forma paulatina a lo largo de la semana y, como muchos conductores habrán notado, los cortes de circulación son palpables ya por las calles de la ciudad, especialmente en el centro urbano. Así, por ejemplo, en el Pla, la falla Chicharro ya tiene su instalación festiva, al igual que la Ravalera y Club Ortega en el párking de la Terraza Payá. También varios operarios trabajaban estos días a toda prisa en el Club 53 para tener listo el recinto.

Pintura y detalles

Los artistas falleros no tienen una tregua estos días. Es el caso de Paco Martínez, que afronta con tranquilidad esta recta final, aunque reconoce que las últimas semanas le cuesta descansar bien. «Me da por pensar que me falta algún encargo por hacer o que se me olvida algo, pero es fruto de los nervios», cuenta a este periódico.

Este ciclo fallero tiene cinco encargos, la mayoría en Burriana, entre las que se encuentran las fallas infantiles de Don Bosco y La Mercé, y una de Sagunt. Por eso, las tareas que le ocupan ahora son pintar, lijar, añadir algunos detalles de última hora y, en definitiva, rematar todo el proceso creativo de un año.

La plaza Mayor ya luce el tradicional tapiz floral. / Mediterráneo

Un elemento muy icónico que demuestra lo cada vez más cerca que están las Fallas se puede observar en la plaza Mayor. Este céntrico enclave ya luce el tradicional tapiz confeccionado artesanalmente con la técnica del papel de seda y con la imagen central de la patrona, la Mare de Déu de la Misericòrdia. Lo ha elaborado la Federación de Fallas bajo la dirección de Juan Dualde, quien se ha encargado un año más del diseño.

La programación sigue este domingo su curso. A partir de las 8.00, la plaza de la Mercé será el punto de partida de la macrodespertà. Y, a las 12.00, en la plaza Mayor, comenzará el homenaje fallero a Salvador Boix, aplazado el 25 de febrero por el incendio de València.