Menos burocracia y ayudas a la modernización, los retos para la reindustrialización de Castellón

«La falta de suelo y la burocracia no pueden ser un problema para la industria», en estos términos ha concluido su intervención Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria, en el marco de la jornada organizada este miércoles por el periódico Mediterráneo y el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó sobre La fuerza de los polígonos industriales. Desarrollo y futuro de Belcaire C de la Vall d'Uixó, y precisamente esas son las asignaturas pendientes que han coincidido en señalar la práctica totalidad de los intervinientes en este foro en el que se ha incidido en que la reindustrialización pasa por agilizar la administración, sin perder garantías legales, y exprimir las oportunidades que ofrecen los fondos europeos.

El encuentro ponía el foco, precisamente, en la creación de suelo industrial en la Vall, una ciudad que no quiere perder «la oportunidad histórica», como siempre defiende la alcaldesa, Tania Baños, de acogerse al desarrollo que va a generar la llegada de la gigafactoría de baterías de Volkswagen a Sagunto, pero que, hoy por hoy, no cuenta con suelo suficiente y con las características que están demandando los inversores que ya empiezan a interesarse por este territorio. Y esa es la razón por la que urgen agilizar el proyecto de ampliación de Belcaire C.

En la jornada se ha hablado mucho de colaboración público/privada, pero también entre administraciones. El director de Mediterráneo, Ángel Baez, ha resumido esa premisa al recoger el criterio expuesto por los representantes políticos que han participado en el encuentro y afirmar que «la industria no conoce de ideología ni de política, conoce de progreso».

Una nutrida representación del empresariado de la Vall ha estado presente en el encuentro organizado en el Auditori. / MANOLO NEBOT

El secretario autonómico de Industria, Felipe Javier Carrasco, ha afirmado que «apostar por la Vall va a ser bandera del gobierno autonómico, porque los compromisos que se adoptaron en el ámbito de un programa electoral, ahora son programa de gobierno y algunos se están materializando», y la consellera del área, Salomé Pradas, ha asegurado que «trabajaremos de la mano del Ayuntamiento para hacer que la ampliación de Belcaire C sea una realidad cuanto antes».

«Estamos recibiendo solicitudes de empresas nacionales y extranjeras y nos vemos imposibilitados para ofrecer muchas propuestas o alternativas por falta de suelo disponible» Felipe Javier Carrasco — Secretario autonómico de Industria

Los asistentes esperaban compromisos concretos, y las portavoces del Consell y del Gobierno de España, Pradas y Torró, han enunciado algunos. En materia normativa, la Generalitat quiere modificar la ley urbanística valenciana, con el fin de dar facilidades para desarrollar suelo industrial, «ahora estamos recibiendo solicitudes de empresas nacionales y extranjeros y nos vemos imposibilitados para ofrecer muchas propuestas o alternativas», ha explicado el secretario autonómico.

La consellera Salomé Pradas durante su intervención en el encuentro empresarial de la Vall. / MANOLO NEBOT

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja en la redacción de una nueva ley de industria que «pueda promover un cambio de modelo de áreas industriales, aportando como valor añadido a los que ya se prestan los servicios de acompañamiento y acceso a recursos para la creación y crecimiento de las empresas en su entorno», ha precisado Torró.

Ayudas del Ivace

Llegará más dinero, en especial de los fondos europeos. Ese ha sido otro de los compromisos. La Vall recibió un millón de euros el año pasado desde el Ivace. Este año aspira a lograr una cantidad similar. El secretario autonómico asegura que se están estudiando las 307 solicitudes presentadas, 56 corresponden a 31 poblaciones de la provincia de Castellón, que podrán acogerse a una línea de ayudas a la modernización de 32 millones de euros. Sin dar nada por hecho, sí que ha enfatizado que «los ayuntamientos que impulsan su desarrollo industrial deben tener el reconocimiento que merecen», en referencia a la Vall.

La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ha clausurado el encuentro de la Vall. / MANOLO NEBOT

También ha hablado de dinero Rebeca Torró. Ha recordado, entre otras cifras, que en las diferentes líneas de subvenciones de los fondos Next Generation se han inyectado directamente a las industrias 350.000 millones de euros.

Tania Baños en su intervención al inicio de la jornada celebrada en el Auditori de la Vall. / MANOLO NEBOT

Y los empresarios, sobre todo, han incidido en la agilización de la administración, además de la creación de suelo para consolidar las actividades ya implantadas y atraer nuevas inversiones, dos cuestiones directamente vinculadas, porque opinan que sin la primera, se plantean serios obstáculos para las segundas. Belcaire C es un ejemplo. Tania Baños ha dado plazos. Tras la aprobación en pleno —este marzo— de las bases para elegir al agente urbanizador, pasarán meses hasta que las máquinas puedan empezar a trabajar.