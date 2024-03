Tania Baños: «El mes de marzo será clave para lograr el gran objetivo colectivo de impulsar Belcaire C»

El mes de marzo va a ser determinante para el futuro desarrollo industrial de la Vall d'Uixó. Así lo ha anunciado la alcaldesa, Tania Baños, durante el encuentro empresarial celebrado en la ciudad de la mano del Ayuntamiento y el periódico Mediterráneo.

Será en el próximo pleno en el que se aprobarán las bases que llevarán a contratar al agente urbanizador que desarrollará el proyecto de ampliación de suelo industrial de Belcaire C, «ese gran proyecto colectivo que nos planteamos la legislatura pasada, como un objetivo a largo plazo, tras conseguir las otras dos metas que nos fijamos, a corto plazo la creación de las EGM de los polígonos industriales, y a medio plazo, construir el puente de conexión de Belcaire y Mezquita».

Sobre la periodicidad sobre los que se trabaja en la actualidad, ha detallado que tras la aprobación en pleno de las mencionadas bases, habrá un plazo de 3 meses para que se presenten ofertas por parte de las empresas. A continuación, habrá un periodo de exposición pública de 45 días, tras el cual, se constituirá una comisión técnica que en un nuevo plazo de 3 meses más, «informará las alegaciones y valorará las alternativas técnicas» para escoger al agente urbanizador. Será a partir de ese momento cuando se podrá empezar a trabajar sobre el terreno.

«Las leyes urbanísticas son garantistas y alargan mucho en el tiempo las tramitaciones, pero es importante anunciar que estamos en ese camino» Tania Baños — Alcaldesa de la Vall d'Uixó

Prácticamente, se consumirá en trámites burocráticos todo el 2024 antes de que se inicie la ampliación de Belcaire C, si todo se desarrolla con normalidad. La alcaldesa entiende que «las cuestiones importantes deben someterse de forma rigurosa a unas leyes que son garantistas y alargan mucho en el tiempo las tramitaciones, pero es importante anunciar que estamos en ese camino».

«Las empresas son entes sociales»

Baños ha querido responder a la pregunta de hacia dónde vamos tras superar esos retos iniciales. El equipo de gobierno quiere garantizar el crecimiento industrial, porque «hemos empezado a trabajar para sentar las bases que darán oportunidades en el futuro» desde su consideración de que «las empresas son entes sociales, lo que ellas hagan acabará afectando a la colectividad, por eso deseo empresas potentes que asuman los retos de futuro, que funcionen para trasladarlo a la sociedad».

Una nutrida representación del empresariado de la Vall ha estado presente en el encuentro organizado en el Auditori. / MANOLO NEBOT

El otro propósito es aprovechar la oportunidad que supone la llegada de los fondos europeos. Ha afirmado que «no se trata de gastar por gastar, sino invertir pensando en que nos van a traer progreso y una economía sostenible».

La alcaldesa de la Vall quiere lograr una meta que es sinónimo, a su parecer, de bienestar social, reducir las cifras de paro por debajo del 10%, «algo que no pasa desde el 2007».

«Creo en las cuotas. Quiero dejar de aparecer en fotografías en las que soy la única mujer» Tania Baños — Alcaldesa de la Vall d'Uixó

Ha hablado de sostenibilidad. Baños ha afirmado con rotundidad que «el futuro será sostenible o no será». En su intervención ha detallado que «una sociedad que avanza y mira hacia el futuro debe buscar la reducción de los gastos energéticos, asumir una economía verde que deje a nuestros hijos un porvenir mejor». Pero también ha mencionado la igualdad. «Soy partidaria de las cuotas. Debemos hacer un esfuerzo colectivo para incorporar a las mujeres en los lugares en los que se toman decisiones», y ha llegado a señalar que ella no estaría donde está si no fuera por las cuotas. Aspira a «dejar de aparecer en fotografías en las que soy la única mujer».