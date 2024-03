Se busca un nuevo millonario en Castellón: "Espero que el premio no se quede sin cobrar"

Un vecino de Burriana ha pasado a tener un millón de euros más en su cuenta bancaria de la noche a la mañana. Lo ha hecho gracias al sorteo de EuroMillones de este viernes, 29 de marzo, pues tocó el boleto premiado con un millón de euros corresponde a la categoría de premio 'El Millón'.

El ganador de esta nada desdeñable cifra compró su participación en el estanco de la plaza Mayor, 7, de Burriana, cerca del edificio de Correos y enfrente de la plaza del Ayuntamiento de esta localidad de la Plana Baixa. El titular de esta administración es Juan Martínez Alcázar, que desvela que este es el primer premio importante desde que tomó las riendas del negocio hace poco más de un año: “Hasta ahora habíamos repartido sobre todo premios menores, así que esperamos que este millón de euros sea un empujón importante, que siempre viene bien. Hoy ya se ha notado mucho que ha venido más gente”.

Entre estos clientes no han faltado los curiosos que le han preguntado a Juan por la identidad del nuevo millonario: “Me preguntaban si es verdad que había tocado tanto y si sabía quién era. La verdad que no lo sé y no ha venido a preguntar ni nada. Solo espero que no se quede sin cobrar; que no se le pase”.

Juan, con el cartel que acredita que ha repartido el importante premio. / MEDITERRÁNEO

El propietario de la administración afirma que está avisando a todos los clientes habituales, al tiempo que desvela el perfil de usuarios de su negocio: “Son gente trabajadora. Un premio así viene bien a cualquiera, pero espero que quien lo haya ganado sea también porque lo necesite”. Cuando se le pregunta en qué destinaría tal suma de dinero, Juan contesta: “Pagaría las deudas que tengo, ayudaría a mis hijos y seguiría trabajando”.