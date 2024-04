Burriana volverá a fumigar contra los mosquitos por aire después de 10 años

Burriana, en coordinación con la Diputación, acometerá un plan de tratamiento aéreo frente a las larvas de mosquitos. Recuperarán así unos vuelos de control de plagas que no se realizaban en la ciudad desde hace más de 10 años.

Fumigarán por aire en las zonas donde se cumplen los requisitos en los periodos de mayo-junio y septiembre-octubre, ante episodios de lluvias combinados con el aumento de las temperaturas. La intención es poder emplear este tipo de tratamientos de forma exacta en las zonas de Sant Gregori, áreas inundables del río Millars y parcelas cercanas al paraje del Clot.

Desde el Ayuntamiento puntualizan que hay zonas en las que no podrán pulverizar a través de un helicóptero porque no cumplen los requisitos mínimos para poder fumigar desde el aire, como es el área de la Serratella. El motivo es por la amplia presencia de viviendas donde no se alcanza la distancia mínima de 50 metros y superficie mínima de 0,5 hectáreas.

También por vía terrestre

«Estas intervenciones se complementarán con las que se están efectuando en el resto del término municipal por medios terrestres de forma semanal, haciendo especial hincapié en la vigilancia de los focos catalogados y ejecutando tratamientos larvicidas en las masas de agua estancada», explica la edila de Sanidad, Isabel Monfort.

En los tratamientos frente a mosquitos se priorizan los larvicidas, es decir, aquellos destinados a reducir las poblaciones de larvas para evitar su desarrollo adulto y así evitar molestias a la población. Para ello, se emplean productos biológicos de alta eficacia, que únicamente afectan a larvas de mosquito, siendo el mismo producto utilizado en los tratamientos aéreos.