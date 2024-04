L’Ajuntament d’Almassora licita el servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda en el municipi. És a dir, totes aquelles persones de qualsevol edat que patisquen alguna discapacitat física, psíquica o dificultats de mobilitat, de manera contínua o temporal, sempre que estes circumstàncies impedisquen o dificulten l’ús del transport públic col·lectiu.

Es tracta d’un servei porta a porta, impulsat per la regidoria de Benestar Social, que lidera Eugenia Martinavarro, que facilita l’accessibilitat i redueix les possibles barreres arquitectòniques i urbanístiques que pogueren dificultar el dia a dia dels usuaris.

Per tant, l’objectiu és potència la integració social i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat i persones amb mobilitat reduïda, proposant per a això, un mitjà adequat per a permetre’ls desenvolupar activitats de la vida quotidiana.

Contracte de dos anys

El pressupost base de licitació, que serveix de referència per a la presentació d’ofertes, ascendeix a 88.000 euros per a adequar el servici a les característiques i costos actuals. La duració del contracte serà de dos anys improrrogables, per la qual cosa el valor estimat és de 176.000 euros.

Per altra banda, cal recordar que durant el segon semestre de 2023 es va ampliar el servei de teleassistència avançada per a les persones en situació de dependència en la modalitat de teleassistència fixa i mòbil, augmentant de forma considerable el nombre de terminals.