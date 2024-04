Benicarló cedirà dos parcel·les a la Generalitat per a crear vivenda pública

El Ple ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a impulsar la promoció de vivendes de protecció pública en sòl municipal.

El conegut com a ‘Pla Viu’ preveu mobilitzar el sòl públic que existeix a la Comunitat Valenciana per a promoure vivendes de protecció pública, amb una previsió inicial de construir 10.000 pisos.

El regidor d’Urbanisme, Juan Pascual Sorlí, ha justificat l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló assegurant que «suposarà la possibilitat de disposar de vivenda social a Benicarló i garantirà un accés equitatiu a l’habitatge per a tots». Sorlí ha afegit que «era important adherir-nos al conveni el més prompte possible per tal de poder iniciar amb la major celeritat els tràmits de cessió de les parcel·les i la posterior construcció de les vivendes».

En aquest sentit, cal afegir que Benicarló ja ha iniciat els treballs per a localitzar parcel·les que podrien ser destinades a aquest objectiu, en una tasca coordinada entre la Regidoria d’Urbanisme i la Regidoria de Contractació i Patrimoni.

De moment, l’Ajuntament de Benicarló ja té localitzades dos parcel·les de 920 i 927 metres quadrats cadascuna que posarà a disposició de la Generalitat en breu.