Un pueblo bonito de Castellón empieza a cobrar por aparcar: consulta las zonas y tarifas

El Ayuntamiento de Peñíscola pone este miércoles en funcionamiento las zonas azules de las calles del centro y la zona verde de la avenida de la Mar de la Ciudad en el Mar.

No obstante, los más de 4.000 vehículos de residentes empadronados que abonan el impuesto de circulación en la localidad seguirán sin pagar por estacionar en la zona ORA, a excepción de la zona verde, que es la de alta rotación y en la que pagan todos.

Hay que recordar que el Ayuntamiento firmó a principios de abril el contrato del servicio de estacionamiento limitado por control horario con la adjudicataria Dornier SA. Con este acuerdo, las arcas municipales recibirán más de 10 millones de euros a lo largo de los seis años de vigencia del mismo, por el canon de explotación del servicio que pagará la adjudicataria.

La principal novedad es la creación de la zona naranja, que estará en marcha durante todo el año. Estos espacios se ubican en el aparcamiento del centro de estudios y en la explanada del puerto. El resto de zonas azules que establece el nuevo contrato, las ya habituales, reducen el horario anterior y los meses en los que estaba operativo en la localidad.

ZONAS AZULES

Zonas de estacionamiento limitado para algunos meses del año. Dependiendo de las zonas, las fechas de inicio son el 1 de mayo o el 1 de junio.

Zonas azules con inicio el mes de mayo

Calle Molino

Todos los días de la semana

Del 1 de mayo al 31 de octubre (de 10.00 a 18.00 horas)

Otras calles del centro

Pl. de la Llonja, C. Laureano Gil, C. Marcelino Roca, C. Llevant, Pl. Zaragoza, Av. d'Akra Leuke, C. de l'Ullal de l'Estany, C. Pescadores, C. Río, Pl. Constitución, pàrquing Llauradors, C. del Rei Llop, C. de l'Hort, C. d'Irta, Ctra. de l'Estació, C. del Mestre Bayarri y pàrquing Llandells (enfrente Palau de Congressos)

Todos los días de la semana

Del 1 al 31 de mayo y del 21 de septiembre al 31 de octubre (de 10.00h a 14.00h y de 17.00h a 21.00h)

Del 1 de junio al 20 de septiembre (de 10.00h a 22.00h)

Zonas azules con inicio el mes de junio

Plaça de Bous

Todos los días de la semana

Del 1 de junio al 31 de agosto (de 10.00h a 18.00h)

Papa Luna, Peñismar y Llandells

Av. del Papa Luna hastael hotel Felipe II, C. de Conca, C. de Barcelona, Av. de Navarra, Av. de València, Av. de Catalunya, C. d'Osca, C. d'Antonio Pascual, C. del Mestre Roca, C. Vilanova d'Avinyó, Ctra. de l'Estació, C. de Garbí, C. del Maestrat, C. de Llandells (zona azul), Av. de Pigmalión, C. dels Llauradors, Pl. de Sant Isidre, C. de Sant Antoni, C. de Blasco Ibáñez, C. de Múrcia, C. de Madrid, C. de la Mercera, C. de les Marjals, C. del Puntarró, C. de Marret, C. de Gregal, C. de Xaloc, C. de Migjorn, C. de Cerç, C. de Ponent, C. de Mestral y C. de Llebeig

Todos los días de la semana

Del 1 de junio al 31 de agosto (de 10.00h a 22.00h)

Del 1 al 30 de septiembre (de 10.00h a 14.00h y de 17.00h a 21.00h)

ZONAS NARANJAS

Zonas de estacionamiento limitado para todo el año.

Centro de estudios

Meses de abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre (De 10.00h a 14.00h y de 17.00h a 21.00h)

Meses de junio, julio, agosto y septiembre (De 10.00h a 22.00h)

(Esta zona deberá estar libre de vehículos los lunes no festivos, de 6.00h a 17.00h por la instalación del Mercadillo)

Explanada del puerto

Meses de abril, mayo, del 21 al 30 de septiembre, octubre, noviembre y diciembre (De 10.00h a 14.00h y de 17.00h a 21.00h)

Meses de junio, julio y agosto (De 10.00h a 22.00h)

ZONAS VERDES

Zonas de estacionamiento limitado a 2 horas.

Avenida de la Mar

Todos los días de la semana

Del 1 de mayo al 31 de octubre (De 10.00h a 18.00h)

Llandells (SAC)

Todos los días de la semana

Del 1 de junio al 31 de agosto (De 10.00h a 22.00h)

Del 1 al 30 de septiembre (De 10.00h a 14.00h y de 17.00h a 21.00h)

TARIFAS

15 minutos ----------> 0,60€

1 hora ---------------> 2,00€

2 horas --------------> 4,00€

3 horas --------------> 4,70€

4 horas --------------> 4,90€

5 horas --------------> 5,10€

6 horas --------------> 5,30€

7 horas --------------> 5,50€

8 horas --------------> 5,70€

9 horas --------------> 5,90€

10 horas -------------> 6,10€

11 horas -------------> 6,30€

12 horas -------------> 6,50€

ABONOS

Turismos

7 días ------------> 35€

15 días -----------> 65€

30 días -----------> 115€

Vehículos industriales

30 días -----------> 20€