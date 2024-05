La Vall ofereix una exhibició cultural identitària a l’Aplec

La Vall d’Uixó va fer ahir una exhibició del que es pot aconseguir amb la implicació de la societat civil i el suport de les administracions públiques, en aquest cas de l’Ajuntament, amb la celebració d’una nova edició de l’Aplec de la Plana, una programació cultural impulsada per una falla, Ja estem Tots, que compleix sis anys.

Una festa de «les arrels i les senyes d’identitat» valencianes, com reivindiquen ells organitzadors, que ha anat evolucionant des de la seua primera convocatòria, guanyant en diversitat de propostes i també en participació.

L’Aplec va incloure un homenatge a Vicent Fas, el ‘Tio Sabata’. / Manuel Aparici López

L’Aplec va començar dimecres, però especial menció mereix el divendres, amb un acte carregat d’emotivitat, perquè Ja Estem Tots va voler reivindicar la figura d’un veí, Vicent Fas, més conegut com el Tio Sabata, «dolçainer de referència», com varen incidir. En la trobada participaren el seu nebot, Manuel Fas Salvador, i la seua filla, Matilde Fas. Als prolegòmens també hi va haver una conferència de la Plataforma per la Llengua.

Música i muixerangues

La jornada central de l’Aplec es va viure ahir. I va ser molt intensa, per la quantitat d’opcions que es ficaren a l’abast de la ciutadania. Per començar, la Fira d’Associacions, amb la participació d’una desena d’entitats socials que d’una manera o una altra compten amb representació a la Vall; i l’aplec infantil, una iniciativa de recent incorporació, en la qual es compta amb la implicació de les bandes juvenils del CIAC i de la Schola Cantorum, que va tindre com a complement l’actuació d’Els Estrellats.

Varietat d'actes

Ja de vesprada, va ser el torn de la part més espectacular i participativa del programa, amb la trobada de les colles, muixerangues i cabuts. Com a remat, un sopar d’olla de la Plana i els concerts de La Fulla Grup i Fugados Alcatraz.

