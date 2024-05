CEEI ajuda a fer realitat projectes d’emprenedors dels Ports i l’Alt Maestrat

El Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Castelló (CEEI Castelló) s’erigix en gran aliat a nivell provincial de totes les persones que vulguen emprendre a les comarques dels Ports i l’Alt Maestrat. De fet, ajudarà a dos empreses per a millorar les seues oportunitats cara a la seua consolidació i poder créixer a mitjà termini. Es tracta de Hari, promoguda per Christian García Buenaventura, i Micel•li Coop, de Yolanda Monfort Molinos. Són les dos empreses que han sigut seleccionades com les guanyadores del concurs d’emprenedoria anomenat Empreactiva.

Aquesta és una iniciativa del CEEI Castelló, Reactiva Els Ports i el Grup d’Acció Local Altmaesports Leader, que té com a objectiu coordinar propostes per a donar suport a projectes empresarials, socials o mediambientals en els municipis que integren aquest territori, promovent d’aquesta manera la innovació, la generació d’ocupació, la lluita contra el despoblament i el foment d’una cultura emprenedora que siga respectuosa amb l’entorn, i que incidisca directament a les comarques dels Ports i l’Alt Maestrat.

Aquesta iniciativa, a més a més, ha sigut promoguda i finançada per la Generalitat valenciana, a través de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dins de la seua política de suport a l’emprenedoria innovadora.

Ajuda per a l’interior

La directora en funcions del CEEI, Alexandra Badoiu, va participar en l’acte de cloenda d’aquest concurs i va destacar que «és en els territoris rurals on els emprenedors necessiten més ajuda per a transformar les seues idees en negocis amb futur». «I, precisament per això, el CEEI Castelló vol donar-los suport, perquè és la institució d’aquesta província que més obstinació i treball dedica a difondre la cultura emprenedora i la innovació local», va reivindicar Badoiu.