La Vall dona una nova vida als horts de les escoles públiques

Un dels projectes de legislatura de l’equip de govern de la Vall d’Uixó en matèria de sostenibilitat era la reactivació dels horts escolars dels quals diversos col·legis disposen. Fins ara, l’Ajuntament ha aconseguit donar una nova vida a aquells que es cultiven en les escoles Colonia Segarra, Cervantes i la Moleta.

El regidor de l’àrea, Marc Seguer, explica que «per a descarregar de treball a l’equip docent i facilitar el manteniment», han traslladat l’encàrrec als estudiants del cicle formatiu d’Agroecologia. D’aquesta manera, dos persones en pràctiques s’encarreguen de realitzar els treballs bàsics per a garantir que els horts escolars prosperen.

Seguer destaca la importància de què «des del col·legi, els xiquets aprenguen d’on venen els aliments, com es planten, com creixen o com es recol·lecten».