Morella puja taxes i vendrà les entrades de la Oreja de Van Gogh amb un preu que va dels 28 als 34 euros

El ple ordinari de l’Ajuntament de Morella del mes de maig que se celebrarà esta vesprada a les 19.00 hores, debatrà sobre cinc ordenances que pretenen fixar i modificar els preus de diferents serveis municipals, així com altres aspectes relacionats amb la celebració del 55 Sexenni. La primera d’estes pretén apujar els preus d’entrada al castell i museus de la ciutat, la segona fixar el preu de les entrades del concert de La Oreja de Van Gogh del 18 d’agost, la tercera marcar el preu del servei d’autobús especial del 55 Sexenni, la quarta serà sobre el preu de la publicitat del llibre de festes 2024 i la cinquena sobre els preus dels serveis d’escola matinera, vespertina, recreativa i d’estiu.

L’alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, ha explicat que “els costos dels serveis del nostre poble pugen, de manera que proposem canvis en els preus de les entrades de la xarxa del castell i museus perquè el turisme contribuïsca un poc més al manteniment dels monuments i al sou de les persones que donen servei en estos espais”. Esta és la primera mesura del Pla d’ajust de l’Ajuntament de Morella per a fer front a les despeses de donar un servei als i les visitants, així com per les actuacions que necessita el castell i altres monuments per a la seua conservació. “Amb tan sols 1,5 euros per visitant al castell, aconseguim un augment de 135.000 euros de recaptació, i sense cap cost per als morellans i morellanes” ha ressaltat.

Un altre dels punts del dia del ple ordinari té a veure amb el concert de La Oreja de Van Gogh. Este se celebrarà la nit del 18 d’agost durant les festes del 55 Sexenni i la proposició que es plantejarà al ple és de 28 euros el preu de l’entrada anticipada i de 34 a la taquilla. Els i les menors de 12 anys podran entrar de franc acompanyats d’un adult. Esta busca cobrir les despeses que genera el concert junt amb els ingressos del servei de barra. El primer edil ha apuntat que “es tracta de l’actuació més barata de la banda durant el seu tour 2024, pel que creiem que és una gran oportunitat per tindre a un grup de rellevància internacional fent-nos disfrutar al màxim al nostre poble i a tots els visitants que s’apropen a Morella tant per al Sexenni com per als que vinguen aposta per al concert”.

Esta vesprada també es tractarà el preu del servei d’autobús d’accés a Morella durant el Sexenni. L’aparcament estarà situat al pla de Roc, igual que l’any passat durant l’Anunci, i incrementarà el cost del bitllet respecte al de fa sis anys, com també ho ha fet el cost dels serveis, els quals s’augmentaran amb il·luminació i banys. Així, es proposa que cada bitllet tinga un cost de 2,5 euros. És a dir, dos euros i mig per accedir al poble i dos i mig més per a tornar al pàrquing. També serà gratuït per a menors de 12 anys i per als veïns i veïnes de Morella i pedanies.

Pel que fa al llibre de festes 2024, la iniciativa que es trasllada al ple tracta de fixar el preu de la publicitat en esta publicació especial, ja que fins ara es cobrava sense regulació. Així, es mantenen respecte a altres edicions amb 1.000 euros la modalitat de patrocini, 250 euros la pàgina sencera, 120 euros per mitja pàgina i 50 euros el model amb informació de contacte i logotip. A més, s’inclou una publicitat especial per a la contraportada de 2.000 euros. El primer edil ha detallat que “les empreses locals participen en esta publicació i col·laboren per a pagar el seu cost, però volem mantindre els preus i no carregar més les seues despeses, ja que moltes col·laboren en el que poden i nosaltres agraïts que ho facen”.

Finalment, la cinquena de les ordenances que es plantegen al plenari té a veure amb les taxes de les escoles matinera, vespertina, recreativa i d’estiu. Així, el preu de l’Escola d’Estiu seria de 100 euros per sis setmanes des de finals de juny, el mes de juliol i principis d’agost, encara que es podrà matricular per setmanes i comptarà amb descomptes per família nombrosa. Pel que fa a l’Escola Matinera, mantindria el preu de 20 euros al mes des de setembre fins a juny amb horari de 8.00 hores a 9.00 hores. La vespertina tindria un preu de 30 euros en els mesos de setembre i juny amb un horari de 15.00 hores a 17 hores i la recreativa serà gratuïta des d’octubre fins a maig amb el mateix horari que l’anterior.

Altres mocions del ple

A més d’estes ordenances i punts com l’augment de costos del Pla Edificant o la modificació de crèdits per pagar les nòmines de l’Escola de Música, els diferents partits que componen el ple municipal han presentat diferents mocions per a debatre esta vesprada.

Independents per Morella presenta la moció la línia d’evacuació de molt alta tensió (MAT) que pretén creuar els municipis de Portell, Cinctorres i Morella del projecte Clúster Maestrazgo de Forestalia. Esta es presenta també als plens de la resta de municipis afectats.

El Partit Socialista del País Valencià de Morella (PSPV) presenta les mocions per la millora i ampliació de les ajudes en defensa del territori publicades per la Diputació de Castelló, la moció d’ajudes al sector primari i el suport als municipis enfront de la sequera i la moció per a rebutjar la Llei de concòrdia que blanqueja el franquisme.

El Partit Popular de Morella (PP) presenta una proposta de reglament d’organització i funcionament de l’Ajuntament.