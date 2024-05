Arreglan la campana de Moncofa que a punto estuvo de costar una tragedia hace dos meses

Después de dos meses, la campana mayor de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Moncofa, que lleva el mismo nombre, volverá a voltear, ya que los operarios especializados en la materia han colocado la pieza de fundición que en su día se soltó y propició la caída del badajo a la plaza de la iglesia, para gran susto de los vecinos.

Ocurrió momentos después de la finalización de la procesión de la Virgen de los Dolores celebrada el 22 de marzo, cuando el volteo de campanas estaba anunciando la llegada de la imagen a la iglesia. En cuanto el volteo fue perdiendo fuerza, el badajo cayó a escasos metros del público que había en la plaza, en su mayoría, integrantes de la SUM Santa Cecilia de Moncofa. No obstante, no ocurrió una tragedia gracias a que la joven Marta Paradís intuyó que la campana no sonaba bien.

Desde ese momento no ha habido ningún tipo de volteo. Del campanario solo se podían escuchar los toques horarios, porque no implica movimiento alguno de las campanas. Los vecinos, especialmente los que viven cerca de la iglesia, ya se habían acostumbrado a no escuchar este sonido tan característico. Con el badajo arreglado, este domingo, día de comuniones, las campanas, además de anunciar la festividad, también dejarán constancia de que el problema está solucionado.

El párroco, Francisco Francés, mostró sus satisfacción porque «por fin está la campana en perfecto estado de uso, para que pueda anunciar esta fiesta tan entrañable para los niños que tomarán su primera comunión», comentó.

Tragedia mortal

Además, como novedad, próximamente el mirador de la torre-campanario por el que se visualiza la campana mayor contará con una reja, para evitar situaciones como las vividas en julio de 1973, cuando cayó el badajo y mató a un niño de 5 años, o más recientemente el episodio sucedido el 22 de marzo, aunque en este caso todo quedó en un susto.

«Estoy esperando a que me hagan llegar unos bocetos de rejas, para colocar una en ese punto, con un diseño que no romperá las líneas de la fachada de la iglesia y que evitará que el badajo pueda caer a la plaza, como pasó hace poco», concluyó el párroco.