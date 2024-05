Almassora obri el procés d'inscripció per a les activitats esportives estiuenques

El Servei Esportiu Municipal (SEM) d'Almassora ha obert este dilluns el repartiment de números per a inscriure's en les activitats esportives per a este pròxim estiu. Així, fins al 8 de juny es pot acudir a les instal·lacions del SEM, situades en la piscina coberta, o obtindre la cita per internet si es disposa d'usuari i contrasenya en la següent adreça https://sem.almassora.es/cronosweb/login.

L'exposició del dia i hora assignats per a la inscripció es durà a terme del 13 al 16 de juny en la piscina coberta i en la pàgina web municipal www.almassora.es. Les inscripcions començaran a partir del 17 de juny.

Activitats per a totes les edats

En total, s'ofereixen 13 grups d'activitats diverses per a totes les edats. En l'apartat d'activitats aquàtiques hi ha previstos el mes de juliol cursos de natació per a bebés, de 2 a 3 anys, de 3 a 5 anys, de 6 a 14 anys i per a adults.

Quant al programa de condicionament, hi haurà gimnàstica per a adults en la zona del Xopar els dimarts i dijous de juliol i agost, entrenament funcional els dilluns i dimecres en el mateix lloc, els dilluns i dimecres, i pilates en la zona del riu (vaixell pirata) els dilluns i dimecres a les vesprades.

Cartell d'activitats estiu 2024 / Mediterráneo

També s'han programat activitats en la naturalesa, en concret, de piragua en la zona de Catalans en dos grups, un al juliol per a xiquets de 8 a 13 anys i un altre a l'agost per a persones de més de 14 anys.

“Apostem per l'esport com la millor ferramenta per a aconseguir un benestar físic, encara que cal no oblidar els beneficis que aporta des d'un punt de vista del benestar mental, oferint una programació pensada per a totes les edats”, ha indicat el regidor d'Esports, Paco Soriano.

“Sempre és bon moment per a fer esport, també a l'estiu, quan la gent sol tindre més temps lliure, a més mai és tard per a practicar-ho, així que anime als almassorins a inscriure's en els cursos programats”, ha assenyalat l'edil.