Araceli de Moya, la última superviviente de Ciudadanos en su 'pequeña Galia' de Orpesa

Mientras las elecciones catalanas supusieron un clavo más en el ataúd político de Ciudadanos como partido a nivel nacional, quedándose sin escaños en la comunidad que los catapultó al primer plano en España, Orpesa se ha convertido en uno de los últimos reductos de la formación naranja en todo el país. Araceli de Moya es la única alcaldesa de este partido en la provincia y, al mismo tiempo, es la alcaldesa del municipio con mayor número de habitantes en el que gobierna Cs en España. Actualmente, la formación solo tiene 65 alcaldes en toda España.

De Moya está al frente de Orpesa por segundo mandato consecutivo, en una legislatura en la que compartirá la vara de mando con el número 1 del PP, Rafael Abert, a quien cederá la alcaldía dentro de un año. Pese a que también perdió votos en la localidad costera, concretamente 130, a raíz del desgaste de la marca, que le supusieron perder un concejal (ahora solo está ella, antes eran dos), volvió a tener la llave para formar gobierno. Y tras una anterior legislatura en la que se había inclinado por formar ejecutivo con el PSPV, en 2023 decidió pactar con PP y Vox.

«A nivel personal me siento muy arropada por la población. Ideológicamente no tienes el mismo peso que los partidos tradicionales, pero estoy muy contenta. Como estamos en minoría y formas parte de equipos, hay que negociar. Pero trato de impulsar acciones focalizadas en la tecnología, la innovación y la generación de empleo, para no basar todo en el turismo. Quiero apostar por la industria verde, que tanto nos puede ayudar a desestacionalizar y a que los jóvenes puedan quedarse en Orpesa con un proyecto de vida», señala. Su objetivo es «lograr un municipio más verde, más inclusivo e innovador, son los tres ejes en los que trabajo».

Pese a la debacle del partido, De Moya quiere «seguir peleando a nivel local, trabajando la marca personal, el equipo y continuar luchando» por conseguir todas las cosas que considera que «son buenas para Orpesa», afirma.

¿Refundación del partido?

Y lo tiene claro. No quiere abandonar el barco cuando se está hundiendo. Como una auténtica capitana, ahora quiere mostrar todo su apoyo a los compañeros en las europeas. «Es gente muy valiente y comprometida. Estoy convencida de que hace falta que Ciudadanos tenga representación en el grupo liberal, sino se va a quedar con los grupos independientes, y creo que es muy importante que estemos ahí», relata. «Después de verano, que es una época con mucho trabajo para localidades como Orpesa, ya veremos si hay que hacer un congreso de refundación o lo que sea. Ahora es cierto que pasamos por momentos muy bajos, pero el espacio de centro liberal está ahí, pueden estar unas personas u otras», manifiesta.

El futuro, en los jóvenes

De Moya cree que el futuro de Cs está «en los jóvenes de 25 años para abajo». «Ya no se les puede comer la cabeza con el tema de las trincheras, son más prácticos y europeístas, y creo que ahí Ciudadanos y ese centro liberal tendrá mucha más cabida», considera.

Forma parte del consejo nacional de Cs, compuesto por 125 miembros, y en el que entró con el orgullo de haber sido la segunda más votada, solo después de la periodista y escritora Anna Grau.

«Me satisface muchísimo, ahí es donde ves el apoyo de la militancia, de los compañeros a nivel nacional. Ver que te apoyan así te hace sentir muy querida», cuenta en declaraciones a Mediterráneo. También es miembro del comité provincial y del autonómico. Además, es la responsable de actos institucionales en la Comunitat.

Trayectoria política

De Moya empezó su andadura en la política en 1997, en el Grupo Independiente de Orpesa (GIO), con Paco Garrido. En la legislatura 2003-2007 entró como concejala en la oposición. En 2014 pasó a liderar la agrupación en bloque con Ciudadanos y en 2015 permaneció en la oposición. Alcanzó la cúspide en 2019 y 2023 con la alcaldía. Su futuro político se verá en 2027.

Suscríbete para seguir leyendo