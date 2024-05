La transparencia de los principales pueblos de Castellón: ¿tu ayuntamiento aprueba o suspende?

InfoParticipa ha formulado en esta ocasión, igual que en las anteriores, 52 indicadores para los ayuntamientos en forma de preguntas, y los presentan, como en anteriores ediciones, organizados en dos grandes grupos,

En esta ocasión hay cambios destacables en cuanto a la anonimización de los datos, los decretos y la participación ciudadana. Se debe hacer constar que los documentos se han preparado para publicar en transparencia

1.- Transparencia de la Corporación

1.1.- ¿Quiénes son los y las representantes políticos?

1.2.- ¿Cómo gestionan los recursos colectivos?

1.3.- ¿Cómo se gestionan los recursos económicos: presupuestos, salarios, contrataciones, subvenciones...?

2.- Información para la Participación

2.1.- ¿Qué información proporcionan sobre el municipio y la gestión de los recursos colectivos?

2.2.- ¿Qué herramientas se ofrecen para la participación ciudadana?

Exponemos a continuación los criterios que utilizamos para evaluar cada uno de los 52 indicadores.

Distinguimos 2 tipos de criterios de validación:

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica: ¿qué debe aparecer en la web para que el indicador se valide positivamente? ¿Cómo debe aparecer? ¿Está actualizada la información? Si no aparece, o no está actualizada, no se marca positivamente el indicador.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer: se tiene en cuenta para valorar si la información está correctamente situada y fácilmente localizable. También es importante tenerlo en cuenta para asesorar a los responsables de las instituciones no sólo sobre la información que se debe ubicar, sino también sobre cómo debe estar esta información para que resulte fácilmente accesible a la ciudadanía.

Indicador 1. ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: nombre y apellidos, foto y partido político?

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Deben constar las tres informaciones requeridas en un mismo espacio: nombre y apellidos, fotografía y partido político del alcalde o de la alcaldesa, presidente o presidenta. Los datos deben estar actualizados de acuerdo con los cambios que se hayan podido producir durante el mandato 2023-2027. Se valorará una buena presentación de imagen y grafismo.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Las informaciones deben estar juntas en el apartado Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno, en la ficha de cada miembro de la Institución. Consideramos valida la localización en el Portal de Transparencia o Sede Electrónica, siempre y cuando esté bien vinculada desde el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno.

También es válido si la información se encuentra en el apartado del espacio propio del alcalde /alcaldesa o en el titulado "Alcaldía", o presidente /a.

Solamente si no existe el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno, se validará la información si se encuentra en el Portal de Transparencia o Sede Electrónica, sin vincular.

Indicador 2. ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: biografía y / o currículum?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Debe constar un breve resumen de la biografía del alcalde o de la alcaldesa, presidente / a y / o su currículum. Datos sobre formación, perfil laboral o profesional y trayectoria política, además de las responsabilidades políticas que ostenta en la actualidad y el histórico, en su caso. No se valida si solo consta la profesión.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

La información se localiza en el apartado particular del alcalde o de la alcaldesa o en la ficha correspondiente en el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno, junto con los demás datos referidos al cargo electo: nombre, apellidos, fotografía y partido político ...

También se valida si se permite acceder al currículum en la red social Linkedin, en un bloque o similares.

Si la información se encuentra en la Sede electrónica o en el Portal de Transparencia, se debe vincular desde el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno del Menú.

Sólo si no existe el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno, se validará la información si se encuentra en el Portal de Transparencia.

Indicador 3. ¿Se da información básica sobre las personas representantes que forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y partido político?

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Deben constar las tres informaciones: nombre y apellidos, fotografía y partido político de cada uno de los miembros del gobierno, especificando si son tenientes de alcaldía, vicepresidentes... Los datos deben estar actualizados de acuerdo con los cambios que se hayan podido producir durante el mandato 2023-2027.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Las informaciones deben estar juntas e individualizadas en el apartado Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno, en la ficha de cada miembro de la Institución, especificando que forman parte del equipo de gobierno. Consideramos valida la localización en el Portal de Transparencia o Sede Electrónica, siempre y cuando esté bien vinculada desde el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno.

Sólo si no existe el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno, se validará la información si se encuentra en el Portal de Transparencia o Sede Electrónica.

Se valida el indicador si la información aparece en el apartado "Grupos Políticos" y se accede a ella también a través de un enlace desde el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno.

Indicador 4. ¿Se da información básica sobre las personas representantes que forman parte del gobierno: biografía y / o currículum?

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Breve resumen de la biografía y / o currículum. Datos sobre formación, perfil laboral o profesional y trayectoria política de cada uno de los miembros del gobierno, además de la responsabilidad política que ostenta en la actualidad y el histórico, en su caso.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

La información se localiza en la ficha correspondiente a cada concejal/a, consejero/a, diputado/a, miembro del gobierno dentro del apartado Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno, junto con los demás datos referidos al cargo electo: nombre, apellidos, fotografía y partido político...

También se valida si se permite acceder al currículum en la red social Linkedin, en un blog o similares.

Si la información se encuentra en la Sede electrónica o en el Portal de Transparencia, se debe vincular desde el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno del Menú.

Sólo si no existe el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno, se validará la información si se encuentra en el Portal de Transparencia o Sede Electrónica.

Indicador 5. ¿Se da información básica sobre las personas representantes que no forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y partido político? (No se contabilizará en los casos en que no haya oposición)

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Deben constar las tres informaciones: nombre y apellidos, fotografía y partido político de cada uno de los representantes que no forman parte del gobierno, del mandato 2023-2027.

No se contabilizará en los casos en que no haya oposición y se explicite claramente.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

La información se localiza en la ficha individualizada correspondiente a cada concejal / a, consejero/a, diputados, de la oposición dentro del apartado Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno, junto con los demás datos referidos al cargo electo: nombre, apellidos, fotografía y partido político...

También se valida si se permite acceder al currículum en la red social Linkedin, en un blog o similares.

Si la información se encuentra en la Sede electrónica o en el Portal de Transparencia, se debe vincular desde el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno del Menú.

Sólo si no existe el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno, se validará la información si se encuentra en el Portal de Transparencia o Sede Electrónica.

Indicador 6. ¿Se da información básica sobre las personas representantes que no forman parte del gobierno: biografía y / o currículum? (No se contabilizará en los casos en que no haya oposición)

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Breve resumen de la biografía y / o currículum. Datos sobre formación, perfil laboral o profesional y trayectoria política de cada uno de los miembros de la oposición, especificando si ejercen la función de portavoces.

No se contabilizará en los casos en que no haya oposición y se explicite claramente.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

La información se localiza en la ficha individualizada correspondiente a cada concejal/a, consejero/a, diputado/a, de la oposición dentro del apartado Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno, junto con los demás datos referidos al cargo electo: nombre, apellidos, fotografía y partido político...

También se valida si se permite acceder al currículum en la red social Linkedin, en un blog o similares.

Si la información se encuentra en la Sede electrónica o en el Portal de Transparencia, se debe vincular desde el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno del Menú.

Sólo si no existe el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno, se validará la información si se encuentra en el Portal de Transparencia o Sede Electrónica.

Indicador 7. ¿Se publican las retribuciones (mensuales y/o anuales) de los cargos electos (gobierno y oposición) y las cantidades por asistencias a los órgamos de gobierno ? (En caso de que no se perciba ninguna remuneración, se explicitará con claridad)

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Las retribuciones de los cargos electos con el mayor detalle posible y actualizadas ya sea por mes o por año, individual para cada cargo electo.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En la ficha individualizada de cada cargo electo, en Ayuntamiento, Consistorio, Gobierno ... junto con los otros datos como nombre, apellido, fotografía, partido político ... Si se encuentra en otros espacios como el Portal de Transparencia o la Sede Electrónica , la información debe estar vinculada desde el espacio Ayuntamiento, Gobierno o desde la ficha de cada cargo electo. Ha de constar el año.

Indicador 8. ¿Se publican las declaraciones de actividades y bienes de los cargos electos (gobierno y oposición)?

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Documento oficial con la relación de las actividades y ocupaciones, cargos institucionales, órganos colegiados, consejos de administración, actividades públicas y/o privadas así como las causas de posible incompatibilidad, en su caso. Relación de los bienes patrimoniales (vehículos, bienes inmuebles, muebles, participaciones en sociedades, títulos, fondos de pensiones, cuentas y depósitos bancarios, saldos medios anuales, préstamos personales, derechos reales, derechos de propiedad industrial e intelectual y otros bienes. En el caso de los bienes muebles sólo se declararán los que tengan un volumen considerable económico, histórico o artístico.

El documento debe estar anonimizado, es decir no debe constar DNI, dirección postal, cuentas bancarias, etc.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En la ficha individualizada de cada cargo electo, en Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno junto con los otros datos como nombre, apellido, fotografía, partido político, retribuciones ... Si se encuentra en otros espacios como el Portal de Transparencia o la Sede Electrónica, la información debe estar vinculada desde el espacio Ayuntamiento o Gobierno desde la ficha de cada cargo electo.

Indicador 9. ¿Se publica la agenda institucional del Alcalde o alcaldesa?

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Relación, diaria, semanal y/o mensual, de las actividades públicas a realizar y presencia del alcalde/sa, presidente/a en el desarrollo de actos y funciones correspondientes a su cargo. Debe contener: Reuniones con entidades, grupos de interés, agentes económicos, culturales y sociales, cargos de otras instituciones, partidos políticos y otras actividades y eventos de carácter público destacados, debates, conferencias... Reuniones del Pleno y de la Junta de Gobierno, comisiones informativas y representantes de los partidos políticos con representación.

Intervenciones en medios de comunicación por la importancia que pueden tener de rendición de cuentas y de explicación de acuerdos o posicionamientos políticos ante ciertos acontecimientos. Los actos y reuniones con entidades y particulares se publicarán respetando la protección de los datos personales de los asistentes. No incluirá reuniones de trabajo interno. Ha de contener un histórico de al menos un año.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En la ficha individualizada del alcalde/sa o presidente/a del apartado Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno. Si se encuentra en el Portal de la Transparencia debe estar vinculada desde la ficha del alcalde o presidente y visible.

También se puede ubicar en un apartado específico para la actividad del alcalde/sa, presidente/a o en la web propia si se dispone.

Indicador 10. ¿Se publican en la web los datos de contacto de los y las miembros del gobierno (correo electrónico y/o twitter y/o facebook y/o página web y/o teléfono...)?

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Relación de las diversas maneras mediante las cuales la ciudadanía puede ponerse en contacto con cada uno de los miembros del gobierno, bien a través del correo electrónico institucional o un formulario dirigido a cada cargo electo, vía telefónica, página web propia o redes sociales.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Estas diferentes herramientas para comunicarse con los cargos electos miembros del gobierno deben figurar junto con la ficha individualizada de cada cargo electo donde conste el nombre, apellidos, foto, partido político, retribuciones, declaraciones de bienes y actividades.

Indicador 11. ¿Se publican en la web los datos de contacto de los y las miembros de la oposición (correo electrónico y/o twitter y/o facebook y/o página web y/o teléfono...)? (No se contabilizará en los casos en que no haya oposición)

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Relación de las diversas maneras mediante las cuales la ciudadanía puede ponerse en contacto con cada uno de los miembros de la oposición, bien a través del correo electrónico institucional o un formulario dirigido a cada cargo electo, vía telefónica, página web propia o redes sociales.

No se contabilizará en los casos en que no haya oposición y se explicite.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Estas diferentes herramientas para comunicarse con los cargos electos de la oposición deben figurar junto con la ficha individualizada donde conste el nombre, apellidos, foto, partido político, retribuciones, declaraciones de bienes y actividad

Observación importante:: las informaciones de los cargos electos que se distribuyen en los diferentes 11 indicadores mencionados se deben poder consultar todas juntas en la misma ficha de cada miembro en el espacio Ayuntamiento, Consistorio o Gobierno y si no es el caso hay que vincular desde de este espacio en el Portal de Transparencia o la Sede Electrónica.

Indicador 12. ¿Se da información sobre la composición de los órganos de gobierno: pleno, junta de gobierno y/ o comisiones informativas?

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Debe constar la composición del Pleno. Y en los casos en que haya Junta de Gobierno, hay que especificar también los nombres y apellidos de las personas que forman parte así como el partido político y/o coalición electoral. Se especificará de forma clara los cargos electos que forman parte del Gobierno y quienes están en la oposición.

También es muy recomendable especificar la composición de las comisiones informativas.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, Consistorio... o Portal de la Transparencia. Si se encuentra en el espacio Ayuntamiento, Gobierno, se recomienda vincularla al Portal, pero no duplicar.

Indicador 13. ¿Se da información sobre las competencias y el calendario de trabajo de estos órganos de gobierno?

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Deben constar las atribuciones, funciones y competencias del Pleno y la Junta de Gobierno. También debe constar la previsión de reuniones tanto del Pleno como de la Junta de Gobierno y de las Comisiones Informativas. Es decir las fechas en que está previsto que tengan lugar las sesiones ordinarias del Pleno, las reuniones de la Junta de Gobierno, de las Comisiones Informativas y otros órganos en su caso.

Es altamente recomendable que también se especifiquen las funciones de la Alcaldía y / o de la presidencia de la Institución. NO se validará si falta uno de los dos conceptos requeridos: Atribuciones y calendario.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, Consistorio, Gobierno o Portal de la Transparencia, Pleno/Junta de Gobierno.

Indicador 14. ¿Se publica el organigrama político completo del mandato vigente con los nombres y apellidos y sus responsabilidades?

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Debe constar el conocido como cartapacio municipal, la organización de la Institución y distribución de los cargos electos y las áreas de gobierno para la legislatura 2023-2027. La presentación será gráficamente en forma de árbol y también se acompañará del documento completo con cada una de las tenencias de alcaldía, vicepresidencias y las diferentes responsabilidades políticas, con las funciones y los nombres de las personas responsables.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, Consistorio, Gobierno o Portal de la Transparencia.

Indicador 15. ¿Se publica el código de conducta de los miembros de la institución, en tanto que representantes electos y de los cargos directivos?

a. Información, temàtica, contenido, compresión y representación gráfica

Se publicará un documento que bajo el nombre de código de conducta recoja los principios éticos y de buen gobierno que deben regir las actuaciones de los altos cargos -representantes políticos y personal directivo- de la institución, establezca las normas de conducta y defina el mecanismo de control interno y el régimen sancionador. Se recomienda que el documento se acompañe de una guía de ayuda para su aplicación. No se validará el indicador si no consta el Acta del Pleno del día en que se aprobó.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, información institucional, con la información referida a los cargos electos. También se puede ubicar en normativa. Si se opta por esta opción, recomendamos vincular con el espacio de los cargos electos. Se valorará que se haya creado un espacio sobre ética e integridad pública.

Indicador 16. ¿Se publican las convocatorias de los plenos municipales con los órdenes del día previos a la celebración?

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Se publicará el orden del día previo a la celebración del Pleno con la antelación legal de al menos 2 días. Estas convocatorias deben estar actualizadas teniendo en cuenta la periodicidad de la celebración

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, Consistorio, Gobierno o Portal de la Transparencia.

Es frecuente que se elabore una noticia con el orden del día del Pleno en el espacio Noticias, pero debido a que las noticias pueden ir desapareciendo de la vista del público, se recomienda que el orden del día de todos los plenos se ubique en un espacio específico en la web junto con las Actas.

Indicador 17. ¿Se publican las actas del Pleno Municipal?

a. Información, temática, contenido, compresión y representación gráfica

Actas de los plenos aprobadas y en formato pdf o similar. También se validarán las vídeo actas. Para su validación podrá haber un retraso máximo en su publicación de dos Actas, teniendo en cuenta la periodicidad de su celebración y el histórico.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, Consistorio, Gobierno o Portal de la Transparencia. También pueden estar en el espacio específico de Pleno.

Indicador 18. ¿Se publican los acuerdos completos de la Junta de Gobierno y/o las actas íntegras cuando la Junta de Gobierno actúe en delegación del pleno? (No se contabilizará en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que no hayan constituido la Junta de Gobierno)

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Los acuerdos del Gobierno o de la Junta de Gobierno, en formato acta o un extracto, eliminando datos referidos a personas o empresas si así se considera. En los casos en que no exista Junta de Gobierno este indicador no se tendrá en cuenta en la puntuación global pero debe constar específicamente esta circunstancia. Y en el caso en que actúa sólo en delegación, se hará constar y se publicarán estos acuerdos. El contenido ha de estar anonimizado y así debe constar explícitamente.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, Consistorio, Gobierno o Portal de la Transparencia. También pueden estar en el espacio específico de Junta de Gobierno.

Indicador 19. ¿Se publican los decretos y/o las resoluciones de Alcaldía?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

La relación de los actos administrativos con el contenido que adopte la alcaldía o la presidencia y/o delegaciones del ente local o aquellos en los que éstos hayan delegado.

La relación publicada debe contener la identificación del decreto, la fecha de aprobación y la descripción del objeto. Su contenido debe estar anonimizado y así debe constar explícitamente, No se validará si solo consta un índice.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, Consistorio, Gobierno o Portal de la Transparencia.

Indicador 20. ¿Se publica el Plan de Gobierno (PAM), o el Plan estratégicol

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Debe constar el documento Plan de Actuación Municipal (PAM), del Pacto de Gobierno u objetivos del mandato 2023-2027. En caso de no disponer de PAM se solicita el estado de ejecución de las acciones comprometidas a lo largo del mandato, a modo de rendición de cuentas. En cualquiera de los casos debe presentarse con datos y con lenguaje coloquial.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Página principal, Ayuntamiento, Consistorio, Gobierno. Si está en el Portal de la Transparencia, debe estar vinculada desde estos espacios de referencia.

Indicador 21. ¿Se publica la normativa?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Toda la normativa vigente de la institución (Ordenanzas fiscales, generales, reglamentos, precios públicos...). Se recomienda especificar la normativa aprobada y la que está en trámite. Se destacará el reglamento y/o la normativa de Participación Ciudadana.

También la normativa urbanística (POUM, PGO y/u otras normas de planificación urbanística).

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, Normativa o Portal de la Transparencia.

Indicador 22. ¿Se publican todas las resoluciones judiciales definitivas de la institución?

a. Información, temàtica, contenido, comprensión y representación gráfica

Texto íntegro anonimizado de todas las sentencias y otras resoluciones que han recaido en los procedimientos judiciales en què la institución es parte implicada. Notificadas en los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Su contenido debe estar anonimizado y así debe constar explícitamente.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento/acción de gobierno/normativa, o Portal de Transparencia

Indicador 23. ¿Se publica el Presupuesto del Ayuntamiento del año en curso y de los organismos autónomos y entes dependientes, en el caso de existir?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Presupuesto del año en curso y si se ha prorrogado, debe constar con claridad. El documento irá con un texto introductorio explicando el significado de los distintos conceptos.

Representación gráfica de los ingresos, los gastos, el endeudamiento, las inversiones.... Ésta representación será válida ya sea hecha a partir de una elaboración propia de la institución o de los indicadores de gestión económica que se muestran en el portal de transparencia AOC. (Este “módulo de indicadores económicos” se puede activar muy fácilmente desde el propio portal AOC en modo edición.) , en el caso de Cataluña. (Este “módulo de indicadores económicos” se puede activar facilmente desde el propio portal AOC en mode edición.)

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Dos opciones:

Primera: espacio propio, visible y fácil de localizar, con el título Presupuesto o Información económica. También puede enlazar con el Portal de la Transparencia pero debe constar con claridad.

Segunda: enlace a la web de la Diputación provincial y/o otros organismos donde está alojada la información.

Indicador 24. ¿Se publica información sobre la ejecución trimestral del presupuesto del año en curso?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Informes sobre el estado de ejecución, trimestralmente a ser posible, del presupuesto del año en curso, con los datos de ingresos y gastos.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Es recomendable que esté en el mismo espacio donde está el Presupuesto y/o toda la Información Económica.

Indicador 25. ¿Se publica información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y/o nivel de endeudamiento?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Publicación del informe de intervención referido a la capacidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en términos de capacidad o necesidad de financiación-, la regla de gasto y el límite de endeudamiento, Se trata de un informe económico financiero adjunto al expediente de aprobación o cierre del presupuesto anual.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En el mismo espacio donde consta la información del presupuesto y/o toda la Información Económica.

Indicador 26. ¿Se publica la liquidación de los presupuestos de ejercicios anteriores y/o la cuenta general?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Informes de las cuentas anuales anteriores al año en curso, ya cerrados, que incluyan la liquidación del presupuesto, el balance, la memoria y los informes de la auditoría de cuentas si procede, entre otros documentos contables y presupuestarios. Se valorará que se presente un resumen gráfico

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Presupuesto o Información Económica.

Indicador 27. ¿Se publica la relación de puestos de trabajo de la Corporación y las retribuciones del personal laboral y funcionario, según las categorías?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Publicación del documento con la relación de puestos de trabajo de la Institución y las retribuciones brutas anuales. Debe constar de manera clara la plantilla orgánica municipal con las categorías, las plazas cubiertas y las vacantes. También el catálogo de puestos de trabajo del personal funcionario y laboral del año en curso con las correspondientes retribuciones brutas anuales. No se valida si sólo consta el Complemento específico.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, la Institución, Organización interna. También puede encontrarse en otros espacios como por ejemplo en economía o presupuestos o Recursos Humanos.

Indicador 28. ¿Se publica el listado y las retribuciones del personal directivo, cargos de confianza y/o asesores de los grupos políticos en su caso, sus funciones y su currículum? (En los casos en que no exista, se explicitará con claridad)

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Publicación del documento con la relación de directivos y cargos de confianza (nombres y apellidos) donde se especifican cuáles son sus funciones, área de la que dependen, currículum y retribuciones brutas anuales según la categoría que ocupan.

Se recomienda también publicar la misma información referida al personal que ejerce funciones de asesor de grupos políticos.

En los casos en que no exista, se explicitará con claridad

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, La Institución, Organización o Portal de la Transparencia. También puede encontrarse en otros espacios como por ejemplo en economía, presupuestos, personal directivo o en recursos humanos.

Indicador 29. ¿Se publica la oferta de trabajo del ayuntamiento, el desarrollo de los concursos públicos y los resultados? (En los casos en que no se haga ninguna convocatoria, se explicitará con claridad)

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Publicación de las convocatorias en curso de plazas de trabajo. Incluyen las bases generales de los procesos selectivos y los resultados finales del proceso.

En los casos en que no se haga ninguna convocatoria, se explicitará con claridad.

Los listados de las personas admitidas o excluídas se presentaran anonimizados según cada supósito.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Se publica generalmente en la sede electrónica bajo el nombre de oferta pública de empleo, pero también se puede publicar en otros apartados como recursos humanos, avisos o convocatorias, en lugar visible.

Indicador 30. ¿Se publica el inventario general del patrimonio del ayuntamiento?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Publicación de las informaciones relevantes del inventario general del patrimonio referente a bienes inmuebles de dominio público y patrimonial. Relación de bienes de dominio público (parques y jardines, viales...) y bienes de carácter patrimonial (inmuebles, derechos reales, alquileres, vehículos, propiedad industrial, comercial, intelectual...), préstamos, etc. El documento ha de ser inteligible y debe llevar la fecha de cuando se aprobó o modificó. . No se validará si no consta su vigencia.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la Transparencia. También puede encontrarse en otros espacios como por ejemplo en economía y/o información económica.

Indicador 31. ¿Se publican todos los contratos formalizados, mayores y menores con toda la información asociada?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Relación de todos los contratos ya sean de importe superior a 50.000 euros o 18.000 euros así como los menores. Esta información debe incluir las licitaciones en curso, las actas y la composición de las mesas de contratación. Al margen de publicar el perfil del contratante con las licitaciones y el registro de contratos, se valorará especialmente que los contratos menores y mayores se publiquen en un documento único, anual o semestral, en formato reutilizable y con los datos del proveedor, nombre, razón social, concepto, importe, fecha, ordenados por orden alfabético. Y también se valorará que se presenten resúmenes gráficos por importes y ámbitos.

Para validar este indicador se requerirá un visualizador de los contratos, consultable con gráficos y con una representación sencilla, tanto de las licitaciones como de las empresas y/o personas adjudicatarias.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Contratación. Perfil del contratante, Sede electrónica, Portal de Transparencia.

Indicador 32. ¿Se publica el periodo medio de pago a los proveedores?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Especificación de forma clara de los días de media de pago de la institución a sus proveedores. Esta información debe estar actualizada.

Hacienda o información económica, proveedores, Portal de la Transparencia.

Indicador 33. ¿Se publican las subvenciones otorgadas, las respectivas convocatorias y resoluciones? (En los casos en que no se convoquen se explicitará con claridad)

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Publicar las subvenciones otorgadas en todos los ámbitos con el importe y el objeto así como también la puntuación. Se valorará la publicación de listas comprensibles en la misma línea que los contratos así como el histórico de los últimos dos años como mínimo.

En los casos en que no se convoquen se explicitará con claridad.

Para validar este indicador se requerirá un visualizador, consultable con gráficos y con una representación sencilla.

En el caos que las subvenciones y/o las ayudas se hayan concedido a personas físicas este dato debe publicarse anonimizado.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Espacio propio de subvenciones y/o participación ciudadana. Portal de Transparencia. También se valida con el enlace nominal, es decir, con el nombre del municipio o la institución, en la base de datos nacional de subvenciones (BDNS), con enlace drecto.

Indicador 34. ¿Se publican los convenios firmados, especificando las partes, su objeto y las obligaciones económicas que se deriven, en su caso? (En los casos en que no se haya firmado ninguno, se explicitará con claridad)

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Relación de convenios firmados por el Ayuntamiento especificando la fecha, la entidad y / u organización con quien se firma, el contenido económico, el objetivo y la duración / prórrogas.

En los casos en que no se haya firmado cabeza, se explicitará con claridad.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Espacio propio sobre convenios en la Institución. También en el Portal de Transparencia.

Indicador 35. ¿Se publica el coste y las características de las campañas de publicidad institucional en los medios de comunicación, los anuncios así como los convenios y/o acuerdos suscritos? (En los casos en que no se realicen, se explicitará con claridad)

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Publicación de las campañas concretas de publicidad de carácter institucional que se hayan llevado a cabo a lo largo del año así como la publicación de anuncios y/u otros elementos de publicidad de la institución que se hayan publicado en cualquier medio de comunicación de ámbito, local, comarcal o generalista, en cualquier formato. Si la información se presenta en forma de partida presupuestaria junto con el importe de la misma, es conveniente que se detallen las campañas institucionales realizadas y su coste individualizado. Es altamente recomendable que la información se actualice al final del ejercicio con los datos de la liquidación efectiva del presupuesto y que se presente para su comprensión con un gráfico.

En los casos en que no se realicen, se explicitará con claridad.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Espacio propio sobre publicidad institucional o Portal de la Transparencia. También se puede encontrar en otros espacios como Hacienda o información económica.

Indicador 36. ¿Se publican noticias sobre las actuaciones del día a día de los y las miembros del gobierno relacionadas con la gestión?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Noticias sobre la gestión del gobierno municipal, la acción del ayuntamiento o la institución, y la vida ciudadana.

Se valida este indicador sólo si se publican noticias la periodicidad de las cuales sea como máximo de dos meses. No se valida si sólo se ofrecen informaciones de servicios, agenda, convocatorias..., sin que en el histórico conste ninguna noticia sobre la gestión o la vida ciudadana.

Se presentarán con un titular inteligible, con la fecha de la noticia y un texto -de extensión indeterminada- que conforma el cuerpo de la misma.

Se recomienda que sean noticias cortas, concretas, con unos contenidos periodísticos, evitando el lenguaje administrativo o técnico, con enlaces a documentos de apoyo documental u otros recursos multimedia o digitales, en su caso; y que su contenido vaya acompañado de declaraciones o párrafos literales de los protagonistas de la información, que se centren, de preferente, en la actividad municipal y local y se cite la fuente.

Se tendrá siempre en cuenta utilizar un lenguaje no sexista, que visibilice mujeres y hombres en el texto siempre que sea posible. Se utilizaran los neutros si el contexto lo requiere y no se abusará de las dobles formas

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Deben estar ubicadas en la página de inicio, en el espacio Noticias o Actualidad. Si se encuentran en otro espacio de la web es necesario que el acceso sea fácil.

Indicador 37. ¿Se publican noticias sobre las actuaciones de los y las miembros de la oposición y/o los grupos políticos relacionadas con el control de la gestión del gobierno? (No se contabilizará en los casos en que no haya oposición)

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Notas de prensa, ruedas de prensa, actuaciones de los grupos de la oposición o declaraciones de miembros de la oposición sobre hechos concretos de la gestión, de tramitaciones en el Pleno o eventos destacables de carácter ciudadano.

Noticias y/o las mociones presentadas en los plenos y su seguimiento.

También se valida si la web contiene un espacio activo y actualizado con opinión de todos los grupos políticos y cargos electos no adscritos sobre temas de interés local, con enlaces a sus redes sociales y a las mociones presentadas.

En definitiva se trata de conceder el rol que le corresponde a la oposición en su función de control de la gestión del gobierno sin hacer partidismo.

La periodicidad estará en función de la actualidad política y social.

No se contabilizará en los casos en que no haya oposición.

Se presentarán con un titular inteligible, con la fecha de la noticia y un texto -de extensión indeterminada- que conforma el cuerpo de la misma.

Se recomienda que sean noticias cortas, concretas, con unos contenidos periodísticos, evitando el lenguaje administrativo o técnico, con enlaces a documentos de apoyo documental u otros recursos multimedia o digitales, en su caso; y que su contenido vaya acompañado de declaraciones o párrafos literales de los protagonistas de la información, que se centren, de preferente, en la actividad municipal y local y se cite la fuente.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En la página de inicio, en el espacio Noticias, Actualidad o denominación similar. Si se encuentran en otro espacio de la web, como por ejemplo el de los grupos políticos, es necesario que el acceso sea fácil.

Indicador 38. ¿Se pública información periodística sobre el desarrollo del pleno, en formato crónica?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

La crónica periodística del Pleno con declaraciones de los grupos con representación y cargos electos no adscritos

Informaciones sobre acuerdos, discrepancias o desacuerdos entre los grupos políticos, entre gobierno y oposición por un tema concreto a dilucidar en el Pleno o en otros ámbitos.

En definitiva se trata de elaborar una información de actualidad que contenga el resumen periodístico de los acuerdos de los plenos, lo más cercano posible al día siguiente a su celebración, con recursos y/o símbolos gráficos que ayuden a su comprensión.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En la página de inicio, en el espacio Noticias, Actualidad o denominación similar. Si se encuentran en otro espacio de la web, como por ejemplo, el del Pleno, es necesario que el acceso sea fácil.

Indicador 39. ¿Se da información sobre la historia del municipio?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Información histórica sobre el municipio o territorio. No se valida si sólo hay un esquema cronológico o un apartado de "Puntos de referencia" con fotos y textos sobre el origen de algunos edificios nobles. Recomendamos una elaboración completa que permita que la ciudadanía pueda reconocer sus propias trayectorias vitales en el contexto de la historia colectiva. También recomendamos que se tenga en cuenta la utilidad que puede tener para los diferentes colectivos sociales, entre otros, los de las escuelas.

En el caso que dicha información se encuentre en la web sobre turismo tendrá que estar bien enlazada desde el espació Ciudad, Municipio, comarca o territorio.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Municipio y/o ciudad, comarca o territorio.

Indicador 40. ¿Se da información sobre la situación del municipio: datos sobre el término municipal, la población empadronada y la diversidad social, actividades económicas, culturales?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Información sobre la realidad actual del municipio o del territorio: demografía, actividad económica, social, cultural... datos básicos: número de habitantes, extensión, densidad de población, ubicación geográfica... Recomendamos que la información sobre la sociedad esté relacionada con la información histórica y esté actualizada.

También deberán constar los equipamientos públicos con las prestaciones y los datos de contacto

En el caso que esta información se enucentre ubicada en el espacio de turismo, es preciso vincularla correctamente desde Municipio, ciudad, comarca o territorio.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Municipio y/o ciudad, comarca o territorio.

Indicador 41. ¿Se ofrece en la web una agenda de actividades municipales y ciudadanas?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Agenda de actividades municipales y ciudadanas con el histórico de al menos un año.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En la página de inicio, en el espacio propio de Agenda

Indicador 42. ¿Se publica el contacto con la persona responsable de Prensa, Información y/o Comunicación de la Institución?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Datos de contacto de la persona responsable de Prensa, Información y/o Comunicación, ya sea un cargo político o técnico: nombre, apellidos, correo electrónico o teléfono. En las webs de las instituciones que no disponen de gabinete de prensa, se valida si figura el nombre y apellidos del cargo electo, Alcalde, Presidente que tiene la responsabilidad de prensa o comunicación y una manera fácil de contactar.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Comunicación, Actualidad, Prensa o Ayuntamiento, Consistorio, La institución.

Indicador 43. ¿Se ofrece en la web el directorio de entidades y asociaciones del municipio y/o el registro de los grupos de interés, en su caso?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

La relación de entidades sin ánimo de lucro, fundaciones y asociaciones del municipio, con al menos, los nombres, direcciones y otros datos de contacto de las entitadades constituidas y en activo, con la fecha de actualización.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Espacio específico de las entidades y/o Municipio.

Indicador 44. ¿Se ofrecen en la web instrumentos de consultas y/o de participación sobre temas actuales de interés local?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Publicación de los diferentes elementos de participación on line: procesos participativos abiertos, encuestas, concursos de ideas, foros, audiencias públicas... que permitan que la ciudadanía manifieste sus preferencias sobre una actuación municipal o un tema de actualidad de interés local, comarcal, provincial. Debe constar el calendario con los períodos de apertura y de cierre de los procesos participativos.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En Participación Ciudadana prioritariamente y también en la página de inicio con un banner

Indicador 45. ¿Se ofrecen en la web los resultados de las consultas y/o de participación sobre temas actuales de interés local?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Publicación de los informes de los resultados obtenidos de los procesos de participación on line y/o presencial: procesos participativos abiertos, encuestas, concursos de ideas, foros, audiencias públicas... y el compromiso del equipo de gobierno de llevarlos a cabo.

Se recomienda promover el retorno de los resultados de la participación. La ciudadanía debe poder hacer el seguimiento de la realización de las propuestas ganadoras en cualquier consulta o proceso participativo.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En Participación Ciudadana prioritariamente y también en la página de inicio con un banner

Indicador 46. ¿Se ofrecen en la web la ejecución de las consultas y/o de participación sobre temas actuales de interés local?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Publicación de la ejecución de los resultados obtenidos de los procesos de participación on line: procesos participativos abiertos, encuestas, concursos de ideas, foros, audiencias públicas... y el compromiso del equipo de gobierno de llevarlos a cabo.

Es decir el retorno de los resultados de la participación, con los plazos de realización y el presupuesto La ciudadanía debe poder hacer el seguimiento de la realización de las propuestas ganadoras en cualquier consulta o proceso participativo.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En Participación Ciudadana prioritariamente y también en la página de inicio con un banner

Indicador 47. ¿Se ofrecen en la web información sobre otros mecanismos o entes de participación: consejos territoriales, consejos de ciudad, consejos sectoriales?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Publicación de los diferentes entes de participación, consejos, mesas....

Se recomienda que en esta información consten datos como el nombre, el ámbito, las funciones, la composición y la actividad que se realiza

En caso de que no existan se informará de manera clara.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En Participación Ciudadana prioritariamente y también en la página de inicio con un banner

Indicador 48. ¿Se ofrece en la web la Carta de Servicios y los compromisos ante la ciudadanía?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Esta información recoge la Carta de Servicios aprobada por el Pleno con los compromisos adquiridos en cada servicio y el grado de cumplimiento por parte de la Institución. Es importante que consten los indicadores e instrumentos de evaluación del cumplimiento de compromisos, y los resultados de su evaluación con la periodicidad que determine la propia Carta de Servicios. De manera preferente, convendría reflejar cómo los ciudadanos y las ciudadanas han podido participar en dicha evaluación, y los resultados que se deriven. Se recomienda que el espacio de cada cargo electo sea el hilo conductor para explicar las responsabilidades y los servicios que se derivan incluídas las Cartas.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Ayuntamiento, Consistorio, La Institución o Portal de la Transparencia. También puede encontrarse en otros espacios como por ejemplo la página de inicio, o en el mismo espacio donde se exponga el Catálogo de todos los Servicios.

Indicador 49. ¿Se proporcionan en la web instrumentos para presentar quejas, felicitaciones o sugerencias sobre el funcionamiento de la Institución?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Herramientas para comunicar incidencias en la vía pública, quejas o sugerencias, con la información clara sobre el plazo que tiene la administración para resolver. También felicitaciones por el trabajo realizado.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Dos opciones:

Primera: formulario accesible a través de un banner en la página de inicio.

Segunda: formulario en el apartado Trámites, que puede estar en la sede electrónica.

Debe constar claramente que se puede hacer una sugerencia o una queja; no se valida si sólo se publica un contacto o una instancia genérica.

Indicador 50. ¿Se proporcionan en la web los resultados de la gestión de las quejas, felicitacions o sugerencias presentadas?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Resultados en forma de listado como mínimo anuales sobre la gestión realizada de las quejas que han llegado a la Institución, siempre que sea posible en formato reutilizable y anonimizado.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

Dos opciones:

Primera. Espacio rendición de Cuentas

Segunda. En el mismo espacio del formulario de las quejas.

Indicador 51. ¿Se facilita el derecho de acceso a la información pública?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

La Ley de transparencia convierte el derecho de acceso a la información pública en un verdadero derecho subjetivo que tienen todas las personas de acceder a toda la información, entendida en sentido amplio como toda aquella que ha sido elaborada por la propia Administración y también la que tiene en su poder como consecuencia de su actividad o el ejercicio de sus funciones. El derecho de acceso es un derecho que complementa el acceso a la información que no se encuentra publicada en abierto en la web.

Se puede pedir a través de un formulario de derecho de acceso que debe estar visible, de fácil acceso y uso. Basta identificarte válidamente y no se debe justificar ni motivar para que se pide esta información.

Se puede solicitar por internet rellenando el formulario de solicitud o presencialmente.

Se recomienda que vaya acompañada de un texto explicativo sobre el principio legal que lo fundamenta.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En Transparencia/Servicios y tramites/solicitud de acceso a la información pública. Se recomienda que se indique con claridad desde la portada al espacio Ayuntamiento y/o que esté en un espacio propio, bien nombrado.

Indicador 52. ¿Se informa periódicamente de todas las peticiones recibidas y las resoluciones emitidas referidas a las solicitudes de derecho de acceso?

a. Información, temática, contenido, comprensión y representación gráfica

Publicar el informe anual o semestral con el siguiente contenido:

El número de solicitudes recibidas, la relación y su tipología (Cargos electos, personal, estructura administrativa, contratos, subvenciones, plan de gobierno, información económica, gestión de los servicios, participación ciudadana...) El número total de las resueltas y de las desestimadas, con la motivación, en su caso. Y el número de las pendientes de resolver. En formato reutilizable siempre que sea posible y anonimizado.

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer

En Transparencia/Servicios y tramites/solicitud de acceso a la información pública. Se recomienda que se indique con claridad desde la portada al espacio Ayuntamiento.