La Càtedra d'Activitat Física i Oncologia Fundació José Soriano Ramos comptarà amb el suport de l’Ajuntament de La Vall d’Uixó

L'Ajuntament de La Vall d’Uixó se suma a la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia Fundació José Soriano Ramos de la Universitat Jaume I, amb un conveni que permetrà dur a terme activitats i programes per a millorar les condicions i qualitat de vida de les persones afectades pel càncer al municipi a través de l'activitat física.

La Universitat Jaume I ha acollit la presentació d'aquest acord, que suposa una aportació de 12.500 euros a la càtedra, a més de posar a la seua disposició recursos materials i instal·lacions esportives per a dur a terme aquests programes pioners d'activitat física per a pacients oncològics. La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha presidit la presentació de l'acord, acompanyada per Marisa Flor, directora d'Innovació i Emprenedoria; l’alcaldessa de La Vall d’Uixó, Tania Baños; el regidor de Sanitat, Jorge García; i el director de la càtedra, Eladio Collado, a més de la responsable de projectes de la càtedra, Elena García. L'acte ha comptat amb la presència de representants de l’Associació Contra El Càncer La Vall, que també col·labora en el projecte.

La rectora de l’UJI, Eva Alcón, ha expressat el seu agraïment a l’Ajuntament de La Vall d’Uixó per «sumar-se a una càtedra amb un alt valor social i, aquesta manera, contribuir a les activitats que promou per a millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones que es troben en tractament per al càncer». A més a més, Alcón ha destacat la trajectòria de la Càtedra d’Activitat Física i Oncologia Fundació José Soriano Ramos i, especialment, «l’impacte positiu que està tenint en la societat, a banda de constituir-se com un espai de col·laboració per a desenvolupar iniciatives vinculades a la formació, la investigació i la transferència de coneixement amb el clar objectiu de contribuir al benestar de les persones».

La Universitat Jaume I ha acollit la presentació de l'acord / mediterraneo

Per part seua, l’alcaldessa Tania Baños ha afegit que «cal destacar la col·laboració amb una universitat pública per a fer possible aquest projecte en la Vall, de manera que es puga prestar aquest servei als veïns i veïnes sense que hagen de desplaçar-se fora del municipi» i ha agraït a l’associació local contra el càncer el seu suport a la iniciativa. Per últim, ha reiterat el paper de la càtedra a l’hora de «posar de relleu la innovació i la investigació per ajudar a les persones» i que possibilita que «les institucions públiques sumen esforços i oferisquen més serveis enfocats en la salut i en les polítiques socials a través de l’esport».

El programa que es desenvoluparà es dirigeix a persones diagnosticades de càncer i abordarà principalment la recuperació física dels pacients oncològics en diferents etapes del tractament, amb l'objectiu d'ajudar-los a superar els problemes provocats per la malaltia. El servei és gratuït i es durà a terme a partir de juny en les instal·lacions municipals de La Vall d’Uixó. S'espera donar cobertura a unes 40 persones setmanalment, que s'organitzaran en grups reduïts de treball, tant en modalitat presencial com en línia, que permeten crear programes d'entrenament personalitzat en funció del diagnòstic i de les necessitats específiques de cada pacient.