Una cavidad encontrada bajo tierra complica la 'salvación' de una histórica ermita de Castellón

Las obras de urgencia para evitar el derrumbe del complejo de San Cristòfol de la Saranyana, en la Todolella, han sacado a la luz ya los primeros resultados. Se trata de un hallazgo muy revelador, ya que los trabajos han permitido localizar una cavidad en el subsuelo del histórico ermitorio que supondría la principal causa de los graves daños estructurales que presenta el conjunto de edificio.

Las actuaciones de pivotaje en las inmediaciones del santuario han empezado a sacar a relucir cara al exterior muestras del subsuelo en las que han detectado una zona hueca. Por el momento, el estudio técnico sigue en marcha y aún no se puede precisar con exactitud la envergadura y tamaño de la oquedad. «No sabemos aún qué hay exactamente. Si es un hueco pequeño, podría ser rellenable con hormigón y lograr estabilidad, y en caso de ser una cavidad grande tendremos que ver qué alternativas tenemos según los informes de los expertos», apunta el alcalde de la Todolella, Javier Querol.

Presupuesto de 40.000 €

Como adelantó hace unas semanas Mediterráneo, el Ayuntamiento de esta localidad de Els Ports ha iniciado estas obras de urgencia con un presupuesto de 40.000 euros. El futuro del emplazamiento queda ahora a expensas de los estudios técnicos, por lo que el valor de la reforma definitiva podría llegar a ser millonario. «Según cuáles sean los resultados del estudio, tendremos que solicitar ayuda al ministerio para que nos ayuden con la financiación. Un ayuntamiento pequeño no podemos afrontar una obra millonaria», esgrime el primer edil.

El futuro de Sant Cristòfol de la Saranyana, como ya avisó el consistorio en su momento, depende así del nivel y tamaño del hueco. En las próximas semanas conocerán con detalle cuáles son el tamaño y la profundidad de la cavidad y a partir de ahí verán qué pueden hacer al respecto.

Estado en el que se encuentra la ermita de Sant Cristòfol de la Saranyana en la Todolella / Javier Ortí

'Plan A' y 'plan B'

«En el mejor de los casos se introducirán pivotes de hormigón para dar estabilidad a las estructuras y con esto tendría que ser suficiente a priori», explica Querol respecto al plan A. Por otro lado, si los movimientos de tierra son mayores y no se puede pivotar o bien se detectan movimientos que afecten a toda la zona, el consistorio no descarta tener que abandonar incluso las actuaciones sobre el terreno. «No queremos ponernos en el peor escenario, pero la posibilidad de que no se pueda actuar en la zona es real, no vamos a engañar a nadie», explica el alcalde.