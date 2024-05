Desestiman la denuncia por acoso de la exsecretaria del Ayuntamiento de Almenara

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castelló de la Plana ha desestimado el recurso contencioso-administrativo para la protección de los derechos de las personas interpuesto por la anterior secretaria del consistorio, Paloma Sanz, contra el Ayuntamiento de Almenara, su alcaldesa, Estíbaliz Pérez, diversos trabajadores y trabajadoras del consistorio y el anterior abogado del mismo. La jueza también condena en costas a la demandante y cabe recurso de apelación a la misma.

Este recurso fue presentado tras desestimar la junta de gobierno del Ayuntamiento de Almenara una reclamación ante el propio consistorio por parte de la exsecretaria por un supuesto acoso moral o laboral, reclamando una indemnización de 400.000 euros.

Desde el consistorio se entendió que tal acoso no existía, cuestión que ha refrendado la jueza en la sentencia recientemente dada a conocer argumentando que “(…) no cabe apreciar la existencia de mobbing o acoso laboral por cuanto no concurrencia los requisitos necesarios jurisprudencialmente establecidos. Concretamente, no se aprecian actos de violencia física y tampoco psicológica sobre la demandante (…)”. Además, la jueza también destaca en la sentencia que no se ha acreditado “(…) vulneración de derecho fundamental alguno (…)”.

Valoración de la alcaldesa

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, ha señalado que la sentencia reafirma que “nunca ha habido acoso moral ni laboral, como no podía ser de otra manera”, por lo que “una vez más la Justicia nos vuelve a dar la razón”. La alcaldesa ha manifestado su “alegría por esta sentencia, especialmente por los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de Almenara que fueron demandados y que no se merecían esta situación, ni el infierno que vivimos tanto ellos y ellas como yo en aquellos momentos y por los casos judiciales, que al final siempre hemos ganado”.

Desde el Ayuntamiento de Almenara no se descarta emprender acciones legales contra la demandante. Esta sentencia desestimatoria y condenatoria en costas se suma a las múltiples resoluciones judiciales anteriores favorables al Ayuntamiento de Almenara.